Bianco y las elecciones: “No fue un domingo feliz” para el peronismo

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, evaluó las primeras elecciones legislativas del año, que se desarrollaron en las provincias de Chaco, Jujuy, Salta y San Luis, y evaluó que “no fue un domingo feliz para el peronismo”.

“No han sido buenos los resultados… No tengo mucho más para decir, no ha sido feliz”, explicó el ministro máspolítico de Axel Kicillof, respecto de las fuertes derrotas recibidas por en manos de los oficialismos en cada territorio, en algunos casos como el de Chaco, con alianzas con La Libertad Avanza.

El resultado es categórico: Las listas del peronismo quedaron terceras en Salta y Jujuy; segundas en Chaco, con más de 10 puntos de diferencia del primero, lo mismo que en San Luis, pero en este caso con una diferencia mayor a los 20 puntos porcentuales.

Consultado si los avatares internos del espacio fundado por Juan Domingo Perón pudo haber sido el desencadenante de esa paupérrima performance, algo que viene afectando a la provincia de Buenos Aires con el conflicto planteado con La Cámpora, espacio que comanda Cristina Fernández de Kirchner, evitó dar una respuesta contundente.

“Realmente no lo sé… con todos los problemas que tenemos en el peronismo bonaerense, mirá si voy a andar metiéndome en las otras provincias”, dijo, y dio por concluido el tema tras sostener que “he visto algunas notas esta mañana en donde se culpaba del resultado a algunas intervenciones (Jujuy y Salta son las provincias con el PJ intervenido), pero realmente no lo sé".

Vale decir que, si bien los resultados fueron contundentes, se observó una muy baja participación del electorados que se volcó a sufragar este domingo, y en números se evidencia:

---) En Chaco votó apenas el 52,1 % de los 1.012.034 votantes hailitados en el padrón.

---) A Salta acudieron a votar 641.834 personas sobre un total de 1.092.561 habilitados, que representa una participación del 58,76 %.

---) San Luis tuvo el 60,5 % de participación.

---) En Jujuy fue a votar el 63 % de los 598.408 ciudadanos habilitados.