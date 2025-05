Emi Brancciari presentó nuevo disco en dos noches para el recuerdo

Emiliano Brancciari volvió a pisar fuerte los escenarios porteños con dos shows agotados en The Roxy Live, donde presentó oficialmente su segundo disco solista: La sombra en luz.

Fueron dos jornadas con un clima íntimo y eufórico a la vez, donde EMI desplegó un repertorio que recorrió las canciones de su nuevo trabajo.

Los recitales transitaron diferentes emociones a lo largo de cada uno, reflejando el espíritu ecléctico del álbum, que va desde una balada desgarradora como “Perfectos”, pasando por un rock potente como “Imposible”, el pop bailable “De algún lado” o un indie rock guitarrero como “Silencio atroz”.

Mención especial para los covers, en ambas jornadas EMI sorprendió al público con tres covers “Mucho Mejor” de Charly García, “Tarea Fina” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y “Sweet Dreams” el clásico de Eurythmics, aportando su impronta personal en cada tema.

A lo largo de ambas noches, se mostró cercano y auténtico en este camino que transita como solista, en paralelo a su carrera con No Te Va Gustar. Con cada canción, generó una conexión directa y potente con su público que lo acompañó en cada uno de los shows.

La profundidad del sonido, la variedad de instrumentación, la riqueza de estilos y el peso de las canciones convirtieron ambas presentaciones en recuerdos inolvidables.

Ahora, EMI se prepara para continuar presentando su disco solista el 16 de mayo en La Sala del Museo del Carnaval en Montevideo, Uruguay.

Por otro lado, con NTVG se presentará el próximo miércoles 21 y jueves 22 de mayo junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín en el Movistar Arena y para noviembre los espera el cierre de gira 30 años en La Plata.

Cheee... Buenos Aires... miren que los shows con la Filarmed son las ÚNICAS DOS FUNCIONES, no vamos a agregar más, el Arena no tiene más fechas disponibles 🤷



No vale reclamar después si se quedaron afuera ehh, porque las entradas están volando 🚀



🎫👉 https://t.co/l0EmluG4Jl pic.twitter.com/82bx8XqIMA