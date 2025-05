Milei ahora habla de “un acuerdo entre Macri y Cristina”

El presidente Javier Milei negó que el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, lo haya llamado para cambiar los votos de los dos senadores que representan a la provincia litoraleña durante la sesión para aprobar el proyecto de Ficha Limpia.

“Tomé el proyecto lleno de errores de (Silvia) Lospennato y lo corregí. El proyecto que fue al Senado es mío. Yo le puse el cuerpo”, contextualizó el mandatario en una charla concedida a una chimentera televisiva.

“El problema son los chorros del kirchnerismo, son los 35 que votaron esto. Cada vez que transaban Juntos por el Cambio con los kirchneristas me echaban la culpa a mí. Revisá mi teléfono, yo no tengo problema. Revisá todo lo que quieras. Vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. No hay ningún llamado de Rovira. Estos mentirosos de Clarín me tienen podrido. Son impresentables, lo ponen en tapa y se ponen en línea con los amarillos”, manifestó extendiéndole el celular a su entrevistadora.

Rovira reveló que pactó con Milei el voto negativo de los senadores misioneros



Acto seguido, disparó: “Para mí hicieron un acuerdo entre (Mauricio) Macri y Cristina (Fernández de Kirchner) para ir en contra mío. No estaban los votos, (lo de Rovira) es una burda mentira. Los periodistas son una máquina de mentir ¿Voltearon Ficha Limpia? Está bien, yo voy a volver a la carga”.

En otro orden, opinó que el suyo es “el mejor Gobierno de la historia” y que “hay que entender la naturaleza” de la herencia que recibieron, que es “la peor de la historia”.

Acto seguido, confirmó la lejanía con la vicepresidenta Victoria Villarruel, al confirmar que desde hace un año no participa de las reuniones de Gabinete, porque al ser una persona tan católica “no se siente muy cómoda con las ideas de la libertad”.

Finalmente, ensalzó a su heraman y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ya que es la creadora de “un proyecto llamado Javier Milei”.

“Logró tener un partido político en seis meses y hace lo que yo odio hacer. Es un comentario machista cuando le dicen que ella hacía tortas ¿Qué tiene de malo? También se recibió de Relaciones Públicas y estudió protocolo. Somos dos laburantes, hijos de un colectivero que llegaron a esto. La democracia funciona. En algún lado mi hermana vio que en mí que había un líder que podía transformar la Argentina y me dijo ‘vas a ser presidente’. Y si los argentinos deciden que yo siga un periodo más, lo voy a hacer. Esto es un trabajo y cuando se termine me voy a vivir al campo con mis perros y daré de conferencias”, concluyó Milei.