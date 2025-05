Berni: “No podemos permitir la prostitución del PJ”

El senador provincial de Unión por la Patria e interventor del Partido Justicialista en Salta, Sergio Berni, condenó al presunto acuerdo entre el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira y el presidente de la Nación, Javier Milei.

En torno a la situación de Salta y Misiones, explicó que “los senadores que habían sido elegidos por el PJ no han cumplido con su obligación de acompañar el proyecto político del peronismo, sino que, por el contrario, han vendido su voto al oficialismo”.

“Aprobaron la Ley Bases y todas aquellas leyes que benefician a un conjunto muy reducido de empresarios en la Argentina, olvidándose de representar los intereses de las grandes mayorías. Porque de eso se trata la política hoy. Se trata de representar intereses. La pregunta es qué intereses representa cada uno. El peronismo representa los intereses de la gran mayoría, no de un grupo concentrado de poder económico. Y en ese sentido, se ha tomado la definición de intervenir el partido que abandonaron sus principios, apoyando definiciones que siguen empobreciendo el país”, acotó.

Y contrastó: “Nosotros entendemos que debemos construir un camino y comenzar de vuelta. Yo creo que se trata de eso, de barajar y dar de vuelta. No podemos permitir la prostitución del Partido Justicialista permanentemente en virtud de los intereses personales”.

“Lo que importa es que el justicialismo vuelva a sus bases, que recupere su doctrina, que recupere por sobre todas las cosas la confianza de aquellos que votan y que se ven representados ideológicamente en el peronismo, y que el peronismo no los defraude. Ese es nuestro objetivo. Después, si sacamos siete, ocho, diez, veinte o treinta puntos, mejor. Pero no vamos a ser un partido y una opción de poder mientras el justicialismo siga siendo una fuente de prostitución para intereses personales de aquellos que se nutren de su condición de peronista”, insistió el exministro de Seguridad bonaerense.

Por otra parte, sostuvo en declaraciones a Perfil Radio que “Rovira y el presidente Milei volvieron a hacer su negocio a costa de las esperanzas de la gente, y eso es lo que no podemos permitir”.

“Milei necesitaba y quería que la Ficha Limpia no saliera, lo utilizó a Rovira a costa de un buen pago. Rovira es un buen empleado de Milei. No nos olvidemos que la provincia que más plata discrecional recibió durante el año fue Misiones ¿Y por qué? Bueno, porque tiene esas cosas. Como dije, la política se transformó en una sociedad anónima, donde cada una de sus jugadas políticas tiene un precio ¿Usted cree que esto fue gratis por parte de Rovira? No, tiene un precio, y el precio es la plata que le mandan, entre otras cosas, a Misiones”, argumentó el legislador bonaerense.

Y remató: “La Argentina no puede estar atravesando situaciones como la que estamos atravesando hoy, y la Argentina no puede seguir entregando su patrimonio y su soberanía a manos de tres o cuatro vivos, que son los vivos de siempre”.