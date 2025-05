Espectáculos | 15 may 2025 Agenda Back to the Rockestra: las canciones del cine retro, como nunca antes Con 30 músicos en escena y cuatro cantantes internacionales, el espectáculo dirigido por el maestro Damián Mahler reinterpreta con arreglos sinfónicos los himnos de películas que marcaron generaciones.

El 13 de junio en el Teatro Ópera.