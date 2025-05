Chofer atacó a un pasajero a cuchillazos para bajarlo de un colectivo en Tigre

Un nuevo episodio de violencia que de milagro no acabó en tragedia sucedió en las últimas horas en Tigre donde un chofer atacó a puñaladas a un pasajero para intentar obligarlo a bajar del colectivo.

El hecho sucedió este miércoles por la tarde en la localidad de Rincón de Milberg, en el mencionado distrito del Conurbano bonaerense norte, sobre un interno de la popular Línea 60 (Monza).

Todo comenzó cuando el pasajero le recriminó al conductor no haber frenado en una parada determinada, se generó una discusión que fue tomando temperatura hasta que el chofer tomó un cuchillo que tenía guardado, increpó al sujeto y hasta amenazó con cortarlo.

El muchacho agredido no retrocedió e incluso fue contra el colectivero y llegó a pegarle una patada en el rostro, lo que incrementó aún más la tensa situación y motivó al agresor a arrojarle varias puñaladas, que por suerte no dieron en el blanco.

🇦🇷 Un chofer de la línea 60 se peleó con un hombre dentro del colectivo, y lo obligó a bajar amenazándolo con un arma blanca. Fue la pareja del pasajero expulsado quien grabó toda la secuencia.



La secuencia fue filmada por la pareja del hombre brutalmente agredido, quien en todo momento le grita para que la situación se calme, le pide que no haga nada más porque “está el nene” y agrede verbalmente al chofer en cada intento de acuchillar a su marido: “¿Me vas a apuñalar a mí? Está todo grabado, no me toques”, le dice hacia el final del video.

En un diálogo con TN, Rodrigo –el pasajero agredido– relató que “una pasajera le tocó el timbre para bajar en una parada que está cerca del Puente Guazú Nambí, y no frenó, le frenó arriba del puente. Yo le digo ‘¿no escuchás el timbre que te están tocando para bajar?’. Él me responde ‘acá mando yo y acá manejo yo’, de mala manera. ‘Cerrá el orto, gil’, me dice. No me aguanté y fui adelante”.

“Me defendí porque ya sabía que él tenía algo escondido. Él amagó a agarrar algo de ahí abajo donde abre la puerta. Pasó toda la desgracia que pasó arriba del puente”, agregó, y subrayó que “yo caí del colectivo, mi señora quedó arriba. Me levanto y vuelvo al colectivo. Me tira las dos puñaladas. Llego a agarrar el matafuegos para defenderme. Así pasó”.

Rodrigo agregó que a pesar de todo al conflicto, siguieron en el ómnibus luego de que el resto del pasaje se había bajado: “Le apagué el colectivo llegando a la terminal de la Línea 60 para entrar corriendo y pedir ayuda. Justo venía el patrullero de frente y lo freno. Fui a hacer la denuncia al destacamento”, contó.

De acuerdo al relato de los pasajeros, no es el primer comportamiento violento de este sujeto ya que existen dos denuncias previas en su contra por haberse peleado con pasajeros, aunque desde la empresa no han tomado ninguna decisión respecto del trabajador.