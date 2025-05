“No matarás (del otro lado)”, escenas de la violencia de los 70

Los sábados a las 20 horas continúan en el Teatro El Ojo las presentaciones de No matarás (del otro lado), una obra de Osvaldo Peluffo y Verónika Ayanz Peluffo. Las entradas pueden adquirirse vía Alternativa Teatral o en la boletería de la sala, Juan Domingo Perón 2115.

La obra cuenta la historia de un militante montonero que recuerda el atentado al jefe de la Policía Federal en los años 70. Sus familiares y compañeros de militancia lo acompañan en una noche de locura y muerte.

Este espectáculo, es el segundo de “La trilogía argentina” que comenzó con Ravioles y cuenta la tragedia de nuestro país en los años 70. No matarás (del otro lado) es una parte de nuestra historia que nadie se atrevió a contar (hasta ahora).

Basada en hechos reales y tomando como modelos los testimonios de diversos actores de la época, es un espectáculo biodramático que toma como punto de partida las cartas de Oscar del Barco.



El elenco está integrado por Verónika Ayanz Peluffo, Gabriel Dopchiz, Daiana Fossati, Fernando Gonzalez, Ian Mignone, Sofia Lara Ojeda y Florencia Rey.

“Creemos que ya es hora de que el teatro argentino se anime a contar los hechos violentos que ocurrieron durante los años 70. Sin miedos, sin prejuicios. Mirarlos de frente. Hacernos cargo de lo que pasó y no mirar para otro lado”, dicen los dramaturgos.

Asimismo, dan cuenta que “esta obra recuerda el atentado perpetrado por la guerrilla al jefe de la Policía Federal. No matarás no nos habla de la teoría de los dos demonios, ni tiene la intención de ‘contemos la historia completa’. Es una parte más de lo que nos pasó”.

“Es un nudo en la garganta que queremos desanudar...es un pasado que nos golpea por la espalda y nos interpela. Quizá ya no a nosotros, que tenemos amigos o parientes que nos dicen: ‘¿Justo ahora vas a abrir esa caja de Pandora?’ ¿Y por qué no? ¿Cuándo si no? No existe en la obra un espíritu revanchista. Por eso, los que hemos creado este universo asumimos el riesgo, sobre todo pensando en las generaciones futuras. Vaya nuestro respeto a todos los muertos”, sentenciaron.