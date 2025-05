Larreta: “Pido perdón a los porteños por traer a Jorge Macri a la Ciudad”

En el último día de campaña rumbo a las elecciones porteñas del próximo domingo, Horacio Rodríguez Larreta renovó sus cuestionamientos al jefe de Gobierno, Jorge Macri, y pidió disculpas por haber accedido a designarlo como su sucesor.

A cuatro días de los comicios en los que se elegirán los representantes en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, Larreta lanzó durísimas críticas contra Jorge Macri.

“Pido perdón a los porteños. Fui responsable de la primera decisión, que fue traerlo de Vicente López a la Ciudad”, apuntó, en declaraciones al canal de streaming Gelatina.

E insistió: “Hay una sola palabra que cabe y es perdón”.

Consultado sobre los reproches contra su postulación y las acusaciones de dividir al PRO, el exjefe de Gobierno fue terminante. “El problema está en la gestión de la Ciudad”, puntualizó.

“¿Qué cambió? Que no trabajan, la gestión no es buena”, objetó Larreta, y advirtió que “no hay método, no hay plan, no hay equipo”.

Antes de finalizar, recordó que “cuando gobernábamos bien, todos apoyábamos y ganábamos las elecciones”.

“Hoy se gobierna mal, no apoya nadie y van camino a perder”, sentenció.