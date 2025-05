Política | 15 may 2025 Peronismo “Debate cara a cara”: Intendente pide que el congreso del PJ sea presencial y no por Zoom El jefe comunal de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó formalmente la postergación del encuentro que se realizará el 20 de mayo bajo la modalidad virtual. “El Partido Justicialista se encuentra fragmentado y disperso, no hay que tenerle miedo al debate”, explicó.

Fernando Gray.