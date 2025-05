Denuncia penal contra Milei por sus declaraciones ofensivas al Garrahan

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) presentó este viernes una denuncia penal contra el presidente Javier Milei en los Tribunales Federales de Comodoro Py por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La demanda tiene que ver con las declaraciones efectuadas por el primer mandatario el pasado 8 de mayo en el canal de streaming Carajo, cuando durante su participación en el programa “La misa” del troll libertario “Gordo Dan”, anunció que protagonizará una obra teatral titulada “Juicio al capitalismo” en el Muro de Berlín, Alemania, con “rubias voluptuosas vestidas de Estatuas de la Libertad”, y que lo recaudado sería donado al Hospital Garrahan.

La denuncia fue presentada con el patrocinio de la abogada Mariana Chiacchio y la firma de la denunciante, la secretaria general de la APyT, licenciada Norma Lezana, quien expresó que “el presidente Milei se burló del Hospital Garrahan y propuso ‘caridad’ con un acto repugnante de machismo, utilizando un lenguaje obsoleto, que las mujeres hace tiempo no toleramos más, nunca más. En nombre de todas, y todos, no somos objetos ni pertenecemos a nadie, hay un piso de derechos que conquistamos y no retrocedemos”.

En este sentido, según la denuncia, las expresiones de Milei en ese programa de streaming constituyen una “burla a la crítica situación que atraviesa el Hospital Garrahan y una forma de violencia simbólica y machista”.

“Estas declaraciones no sólo tienen un claro sesgo misógino, sino que se burlan del padecimiento de trabajadores y trabajadoras, pacientes y la comunidad en general del Garrahan”, sostiene el texto judicial, que señala que el Presidente incurre en “discriminación contra las mujeres” al utilizar estereotipos en sus declaraciones públicas, en violación a la Ley 26.485.

Asimismo, la denuncia encuadra los dichos presidenciales como parte de una “política de vaciamiento del Garrahan” porque “la actual política de Javier Milei y de su ministro de Salud, Mario Lugones, es desfinanciar el sistema público de salud, provocando un éxodo de profesionales por los bajos salarios y la degradación de las condiciones laborales” (el Garrahan depende en un 80 por ciento del Gobierno nacional y 20 por ciento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).

La denuncia cita también como agravante que el Presidente bromeó con dar dádivas a este centro de salud con fondos recaudadas con una supuesta obra de teatro que hará, mientras que el contexto real es que “desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 los salarios del personal del Hospital Garrahan perdieron un 100 por ciento, sin aumentos acordes a la inflación”.

“La gravedad de la situación exige una respuesta contundente del Poder Judicial”, concluye el texto, que considera que “estas acciones del Presidente configuran un uso del poder estatal para emitir discursos de odio”, lo cual “no puede ser tolerado en una república democrática”, y ante lo que exigen “que se cite a Milei a declaración indagatoria conforme al artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación”.