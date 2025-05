Fabiola Yañez pidió perdón por la fiesta en plena pandemia: “Fue un error muy grande”

La exprimera dama, Fabiola Yañez, se refirió a la foto viralizada que daba cuenta de la celebración de su cumpleaños en la Quinta Presidencial de Olivos junto a un grupo de amigos, en pleno aislamiento social obligatorio por la pandemia de coronavirus.

“Es algo de lo que me arrepiento mucho. Realmente, le quiero pedir disculpas a todo el mundo que no se pudo despedir a sus familiares o por haber estado tanto tiempo en una cuarentena tan larga y sufriendo tantas cosas”, puntualizó la expareja de Alberto Fernández.

Fabiola Yáñez pidió perdón por la foto de su cumpleaños: “Fue un error muy grande, pero en Olivos esas cenas eran una normalidad, pasaban habitualmente”.#1075MasRadio pic.twitter.com/wp6LkKShcZ — FM 107.5 +Radio🎙 (@1075masradio) May 17, 2025

Acto seguido, reiteró que “fue un error muy grande”, pero reveló que en (la Quinta de) Olivos esas cenas eran una normalidad, pasaban habitualmente”.

“No fui yo quien lo planeó, pero fui parte. Por ahí la gente no sabe que la Casa Rosada se trasladó a Olivos. Todos los ministros trabajaron todos los días en la Jefatura de Gabinete de Olivos. Entonces eso era una normalidad”, acotó Yañez en declaraciones a Infobae.

Asimismo, confesó que las cenas eran organizada con frecuencia: “Ese día era mi cumpleaños. Y hubo gente que estaba trabajando conmigo, que se quedó. Pero esto era algo que pasaba habitualmente. Fue algo que no tiene justificación para nada, pero no fue más que una comida”.

“Yo sé todo lo que se hizo, todo lo que hacíamos todos los días por lo que estaba sucediendo en el país y la cantidad de gente que me escribía o las cosas que hacíamos para poder ayudar a los que no la estaban pasando bien. Yo lo estaba viviendo. A mí me dolía y también lo sentí”, finalizó.