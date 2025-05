Política | 19 may 2025 Horas de definiciones La Provincia desestimó el “amague” de paro docente: “Un gremio que no es representativo” Los funcionarios de Kicillof aludieron a la medida de fuerza convocada por la FEB para este martes. “Actuaremos conforme a la ley” y “al trabajador que no concurra a trabajar se le descontará el día”, expuso el ministro de Trabajo, Walter Correa.

La votación en el congreso de la FEB.