Envalentonado, Milei quiere jubilar a Macri: “Debe entender que su momento pasó”

El presidente de la Nación, Javier Milei, celebró el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires y aprovechó para reiterar dardos contra el líder PRO, Mauricio Macri, aunque confió en lograr un acuerdo entre ambas fuerzas en territorio bonaerense.

“Yo entiendo que él para algunas cosas ya está grande y no las entiende, pero su espacio parece que tampoco las entiende. Las redes tienen una lógica”, introdujo el mandatario al aludir a la fake news que la armada digital libertaria hizo circular en las horas previas a los comicios del domingo.

En igual tono, sostuvo que “no entender el humor de las redes y eso achacármelo a mí... ¡Qué bajo vienen de IQ (coeficiente intelectual) para no entender un chiste de las redes! Los dirigentes están tomando nota de que PRO es una herramienta que quedó obsoleta, debe entender que su momento pasó y no está en condiciones de poder terminar con el kirchnerismo”.

“Era súper gracioso porque estaba mal hecho y era claro que se trataba de una broma”, sumó sobre el video, para luego dar cuenta que la principal postulante del PRO, Silvia Lospennato, fue “una pésima candidata” y la acusó de haber “mentido y hecho campaña sucia” en el marco de la discusión sobre la trunca ley de Ficha Limpia.

“Acomodemos los tantos de qué son perversiones porque las perversiones vinieron de ese lado. No me psicopateen porque me pongo yo más psicópata”, bramó.

En otro orden, reveló que las negociaciones entre el PRO y LLA en la Provincia avanzan “independientemente de Macri”.

“¿Ignoran las fotos de mi hermana con Sebastián Pareja, Lule Menem, Diego Santilli, Cristian Ritondo y José Luis Espert?”, interrogó y resaltó que “trabajamos con muchos dirigentes de PRO en la Provincia. El acuerdo está avanzado, le guste o no le guste a Macri”.

“Son parte del partido del Estado ¿Qué diferencia hay entre lo que propone PRO y el kirchnerismo? Ninguna. En eso vamos a avanzar fuertemente, las negociaciones están avanzadas y en la provincia de Buenos Aires vamos a dar el batacazo”, aseguró Milei en otra de sus ya habituales presencias en los estudios de A24.

Al aludir puntualmente a las elecciones en la Ciudad, consideró que en la gestión de Jorge Macri “hubo una concatenación de errores. Las elecciones debían ser legislativas y distritales, pero terminaron nacionalizadas”.

“Desdoblarlas generó fastidio en la gente y un golpe a la autoridad del jefe de Gobierno” y además “no dudaron en contratar como jefe de campaña a un asesor de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández”, finalizó en referencia a Antoni Gutiérrez-Rubí.