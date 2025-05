Zuleta aseguró que “el mismo electorado eligió una nueva marca pero no un nuevo partido”

El analista político, Ignacio Zuleta, se refirió a los resultados de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y caracterizó a la compulsa como “una guerra de familia”, pues “es el mismo electorado que votaba al PRO históricamente que eligió una nueva marca pero no un nuevo partido, es una marca, son los mismos dirigentes”.

“Tiene que ver con una crisis de liderazgo de Mauricio Macri, es el conductor que ha reiterado que quiere alejase de la política y que ha hecho una transferencia a la figura de Javier Milei, que él expreso que es el que mejor expresaba sus ideas”, matizó en declaraciones a la AM 950.

Asimismo, evaluó que “es un cambio de camiseta. No es nunca cambio sustancial, es la misma gente que piensa las mismas cosas. No es una nueva fuerza política que ocupa el lugar. No debe esperarse nada sustancialmente distinto en la Ciudad de Buenos Aires”.

En cuanto a la escasa participación en las elecciones, aseguró que “la asistencia al voto en el mundo y en Argentina ha ido mermando históricamente y depende de la gravedad política y del nivel de confrontación”.

“En Argentina no hay un debate ideológico profundo. En el 23 había cinco candidatos presidenciales y cuatro pensaban igual. Acá no se discuten ideas o ideologías si no que se discuten marcas partidarias y cuestiones triviales. La dirigencia de La Libertad Avanza (LLA) eran macristas del PRO, el propio Gabinete está representado por funcionarios del gobiernos de Cambiemos”, graficó Zuleta.

Así las cosas, explicó que la escasa concurrencia puede ser “porque cuando una comunidad no se siente bien gobernada quiere participar y votar mucho y cuando una comunidad se cree medianamente bien gobernada se desinteresa de la participación”.

“La Ciudad de Buenos Aires es gobernada hace 20 años por el PRO, y ganó todas las elecciones, y probablemente la gente considera que no hay que cambiar la situación”, acotó.

“En una elección de baja asistencia hay que pensar que representa cada ganador en el padrón electoral. El resultado de Manuel Adorni no sólo en el 53 % de los asistentes sino sobre todo el padrón representa solo el 15 %, es decir a una pequeña colectividad de gente que ha ido a votar. Es un cambio relativo que no lo tomaría como un cambio sustancial y profundo en la política de la ciudad”, insistió el analista.

Por último, manifestó que el resultado de Leandro Santoro “está en la gama de lo que suele sacar el peronismo en el distrito, logro unificar todas sus tribus, representar al peronismo y por eso mantuvo su marca, pero no va ni para adelante ni para atrás, no deja de ser importante en política. No hubo cambio de camisetas en el peronismo”.