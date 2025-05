Se viene la Maratón de Costura

Luego de dos ediciones exitosas, la afamada youtuber mendocina Fabiana Marquesini realizará la 3ª Maratón de Costura totalmente gratuita. Será en forma online entre el lunes 16 y el sábado 22 de junio, a las 20 horas en punto.



“Durante siete días nos reuniremos por YouTube para hacer lo que más nos gusta: coser. Y crear juntos las prendas que ustedes mismos votaron o están por votar”, afirma la creadora del lema “Cosiendo aprendo”.

Las inscripciones comenzarán el domingo 1 de junio y podrán hacerlo gratuitamente mujeres y hombres de todo el mundo.

Cabe destacar que Fabiana Marquesini, exintegrante del programa Puntas y puntadas, en el canal internacional Utilísima durante 17 años, posee más de 887 mil suscriptores gratuitos y más de mil tutoriales que se pueden ver en YouTube sin ningún costo.

Para su sorpresa, muchos de sus tutoriales tienen millones y cientos de miles de vistas. Por ejemplo, “10 trucos que debes saber antes de coser a máquina” suma más de 3.1 millones; “Cómo arreglar un agujero (desgaste) de tus jeans” tiene más de 2.8 millones; “Regalos utilísimos con retazos de tela”, supera las 2.7 millones de visualizaciones; “Cómo arreglar la entrepierna rota o gastada de un jean”, suma más de 1.7 millones; “Blusa fácil con 90 centímetros de tela” posee más de 1.1 millones; “Cómo hacer vestidos fáciles sin moldes” va por las 917 mil vistas; “Cómo hacer una funda de sillón con su patrón” supera las 837 mil vistas y “10 manualidades utilísimas con retazos de tela” asciende a 750 mil visualizaciones, entre otros tutoriales gestados por Marquesini.

Se trata de la experta mendocina de 59 años que brilla en la famosa red social. “Yo mismo grabo, edito y autogestiono mis propios videos”, afirma orgullosa la emprendedora.

Todo comenzó hace nueve años, cuando uno de sus 22 sobrinos le dijo que uno de sus videos, que había grabado en Utilísima, tenía un montón de visitas y comenzó a insistirle para que hiciera su propio canal de YouTube. “Tía, ¿por qué no abrís un canal?”, le dijo el millenial.

Como un emprendimiento familiar, comenzaron a ayudarla grabar los videos, a editarlos y a subirlos a la plataforma. Para su sorpresa, el canal fue un éxito de entrada y explotó durante la pandemia.

Entre el público del canal gratuito hay adultos, adultos mayores y jóvenes. Esto puede presumir que, aquellos que le interesan la costura, visualizan siempre algunos de los videos de Fabiana Marquesini, en donde pueden encontrar los utoriales gratis para adentrarse en el fascinante mundo de la ropa hecha por uno mismo.

Desde que tiene uso de razón, la youtuber de la costura es una abanderada de la ley de talles y lo diferencial en su canal es que no enseña costura sobre un molde determinado “sino que cada uno puede hacer la ropa a su medida, tenga el cuerpo que tenga”.

Sus seguidoras y seguidores, lo que más rescatan en su canal es la simpleza, el humor y la facilidad con la que explica en sus tutoriales.

Hermana del medio entre cinco hermanos, en su amada Mendoza natal comenzó a confeccionar ropa para poder usarla en las salidas con sus amigas. Nunca fue a clase de costura, sino que aprendió de su mamá y su abuela. Obviamente, no le fue fácil. Pero “siempre le doy para adelante y voy por más”, afirma medio siglo después.

Con el paso de los años, Fabiana fue absorbiendo y perfeccionando cada enseñanza. Asimismo, no perdió la oportunidad de aprender nuevas técnicas, como el punto “smock”. Una técnica usada para fruncir tela que se puede hacer con dos agujas o a máquina, que tenía mucha aceptación entre los habitantes del lugar (sobre todo, en la ropa para los más chicos). A tal punto que, comenzó a vender esas prendas y así poder costearse sus salidas.

Fiel al mandato familiar que dice, “hay que estudiar algo para asegurarse el futuro”, Fabiana mantuvo la costura sólo como un hobby y se anotó en el profesorado de Educación Física. Allí se recibió y obtuvo un premio como “Mejor Docente” en las prácticas exigidas para obtener el título. “El profesorado me dio todas las herramientas de la docencia y me enseñó a transmitir con pasión mis conocimientos. Allí me di cuenta que nací para enseñar”, explica la cuyana con orgullo.

Fabiana se casó con un porteño y se mudó a un barrio de Capital Federal, hace ya tres décadas, donde tuvo dos hijos: Tomás, de 28 años, que se dedica a la administración de empresas, y Maxi, de 26, a pilotear aviones comerciales.

Establecida en la urbe porteña, continuó dando clases de Educación Física. Sin embargo, por su espíritu inquieto y sus ganas de animarse a estar frente a una cámara, empezó a anotarse en programas de televisión que promovían concursos y otorgaban premios. “Participé en varios. Entre ellos, en el programa Sin Vergüenza, con Andrea Campbell y en Ta Te Show, conducido por Leonardo Simmons. En este último ciclo llegué a ganarme un auto”, recuerda emocionada.

Curiosa e inquieta como pocas, un día se enteró de que había una convocatoria para participar en Utilísima, el recordado ciclo televisivo enfocado a la mujer. Ni lerda ni perezosa, Marquesini consultó la dirección, tomó un transporte público, fue hasta los estudios y llenó la planilla. Claro que allí se encontró que se habían anotado más de 300 personas. “Todos iban con su título de costura bajo el brazo y yo, como no lo tenía, fui con varias prendas y muestras de lo que hacía, creo que eso los convenció más que un título”, sostiene Fabiana tras quedar seleccionada.

“En Utilísima aprendí cómo comunicarme mejor y de grandes molderistas”, rememora. En este canal empezó como especialista de la sección infantil dentro de un programa que se llamaba Puntos y puntadas. Después incursionó en otras secciones enseñando a confeccionar ropa para adultos hasta 2013, año en que el canal cerró para siempre.

“Después de Utilísima, me quedó ese vacío y ganas de enseñar frente a las cámaras”, confiesa. Posteriormente, estuvo en otros programas, como Tu casa, mi casa. Eso no es todo, un día abrió una escuela de Moldería y Costura, que aún funciona y tiene una considerable matrícula de alumnos. Es que siempre le quedó esas ganas de volver a poder mostrar todo lo que sabe para llegar a más personas.