Llega otra serie del universo “IT” de Stephen King

HBO lanzó el teaser inédito de IT: Bienvenidos a Derry, su nueva serie dramática original, a través de un video publicado en las redes sociales.

La producción de Warner Bros. Television fue desarrollada por los cineastas Andy Muschietti, Barbara Muschietti (IT, IT: Capítulo Dos) y Jason Fuchs (IT: Capítulo Dos, Mujer Maravilla, Argylle – Agente Secreto), y se estrenará en la próxima primavera por el canal HBO y en HBO Max.

Ambientada en el universo de IT, creado por Stephen King, IT: Bienvenidos a Derryse inspira en la novela original y expande la aterradora visión presentada por Andy Muschietti en las películas IT e IT: Capítulo Dos.

El elenco de la serie incluye a Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Stephen Rider, Madeleine Stowe, además de Rudy Mancuso y Bill Skarsgård.

El guion del primer episodio fue escrito por Fuchs, quien también es co-showrunner junto a Kane, en tanto que Andy Muschietti dirige varios capítulos de la serie.