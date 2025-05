Fuerte autocrítica de la Coalición Cívica: “Estamos siendo una clase política pusilánime”

La diputada nacional de la Coalición Cívica, Mónica Frade, se refirió al decreto del presidente Javier Milei que disuelve la comisión que había creado para autoinvestigarse por la criptoestafa y calificó al procedimiento como “un mamarracho”.

Tres meses después de haber sido creada la comisión investigadora, la legisladora planteó -no exenta de ironía- que “parece que ha cumplido el objetivo de recabar toda la información a todos los organismos implicados en esta temática. Son más casta de lo que decían que era casta”.

“No me generó ninguna expectativa, por lo tanto este decreto no me generó ninguna preocupación, ninguna tristeza. A nadie se le ocurre que se van a autoinvestigar, sobre todo a través de organismos de control que fueron neutralizados uno a uno, como fue la UIF o la Oficina Anticorrupción o la CNV, que está involucrada en el token $LIBRA. La verdad que esto es un mamarracho al que le pusieron principio y fin”, graficó en declaraciones a la AM 750.

Por otra parte, tras el triunfo libertario en los comicios porteños, manifestó que “este Presidente no necesita ser protocolar, y a las pruebas me remito”.

“La gente sigue apoyando a un presidente que tiene una lengua con vida propia, que maltrata y golpea a sus socios políticos al punto de hacerlos arrodillar, que sigue tomando las medidas que toma. Y pasa lo del token $LIBRA, lo de Ficha Limpia, y ganó una elección el domingo, de modo que él no necesita cuidar sus maneras y sus modos”, enumeró.

Acto seguido, disparó: “Creo que estamos siendo una clase política pusilánime, donde no somos capaces de articular una barrera democrática para impedir que este hombre siga haciendo lo que hace. Creo que la ciudadanía está dormida, que le falta rebelarse un poco más”.

“La sociedad elige y, de algún modo ha convalidado esto. Estos son más casta de lo que decían que era casta”, remató Frade.