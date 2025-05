La Provincia se hace cargo de un centro de salud ante el abandono del intendente

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró este miércoles el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Ramón Carrillo”, el número 185 idesde el inicio de la gestión de la Provincia.

Lo particular del caso es que el intendente (ex GEN, ex Juntos y actual libertario), Ramiro Egüen, no sólo contestó la invitación al evento de la “salita”, cuya construcción comenzó en la anterior gestión comunal y finalizó en la actual aunque con fondos de la gestión bonaerense, sino que ya adelantó que no se hará cargo de mantenerlo en funcionamiento.

“A pesar de que la atención primaria de la salud es una responsabilidad de los municipios, el Gobierno provincial se hará cargo por primera vez de las prestaciones de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para garantizar su funcionamiento en beneficio de más de 36 mil vecinos y vecinas del partido de Veinticinco de Mayo, después de que su intendente se opusiera a la inauguración”, expuso el Gobierno de Kicillof.

En tanto, se informó que “como sucede habitualmente con las obras que cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Provincia tenía la responsabilidad de asumir la construcción del centro de salud, al tiempo que el municipios debía armar los equipos médicos que garantizaran la atención”.

“Tras la negativa del intendente de asumir su responsabilidad, la Provincia decidió hacerse cargo también del servicio para priorizar el cuidado de la salud y garantizar que los bonaerenses no se vean perjudicados por una decisión basada en la mezquindad política”, acotó.

El nuevo CAPS “Ramón Carrillo” cuenta con seis consultorios: cuatro de atención general, uno odontológico y uno ginecológico. El personal profesional estará constituido por un médico; siete enfermeros y enfermeras; ocho promotores de salud; un odontólogo, un médico generalista y una ginecóloga.

Además, funcionará la extensión territorial del Centro Comunitario de Salud Mental, donde se abordarán problemáticas vinculadas a infancias y juventudes, y prevención de consumos.

“Nos da mucha tristeza que el intendente haya decidido no acompañar la inauguración de un centro destinado al cuidado de la salud de los vecinos y vecinas de Veinticinco de Mayo. Quiero llamar al intendente Egüen a la reflexión: en la Provincia conformamos un Gobierno abierto, que trabaja con todos los intendentes sin ver a qué signo político pertenecen, priorizando siempre dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”, expresó Kicillof.

Asimismo, señaló que “no hay ningún motivo para que, por razones más vinculadas a la politiquería y la ignorancia, se quiera privar a la gente de algo tan importante”.

“Nosotros no vamos a caer nunca en esa bajeza ni en la chicana política: como hicimos con los 185 CAPS que ya inauguramos, apuntamos a seguir trabajando en conjunto para garantizar un sistema de salud integrado, cercano y con prestaciones de calidad”, acotó el mandatario.

Luego sostuvo que “en un contexto en el que el Gobierno nacional se endeuda para sostener la especulación financiera pero paraliza todas las obras que mejoran la vida de nuestro pueblo, nosotros seguimos impulsando los proyectos que apuntan al crecimiento y el desarrollo de Veinticinco de Mayo”.

“No podemos permitir que esa insensibilidad llegue también a los municipios: en la Provincia no necesitamos motosierra, necesitamos más salud, más producción y más trabajo”, concluyó.

Por su parte, Kreplak remarcó que “este CAPS forma parte de nuestro plan de infraestructura sanitaria y es el número 185 que inauguramos en la Provincia. Lo construimos a pesar de las trabas y la falta de voluntad de diálogo de un intendente que no pone a la salud pública en el centro de sus prioridades”.