El renacimiento de Muñecas: “Ponernos al servicio de la canción”

Muñecas acaba de presentar en vivo y con gran suceso su cuarto álbum de estudio, Melancolía y otros vicios modernos, placa que marcó un regreso al sonido original de la banda, aunque con más experiencia y con una versión más pulida y sofisticada. En suma, representa el cierre de un ciclo, pero con la mirada puesta en lo que viene.

“La sensación que nos quedó después del show es una adrenalina tremenda, sentir que renacimos como banda con este disco y con una manija bárbara de volver a hacer un show de estas características, producido íntegramente por nosotros mismos y no dejando ningún detalle librado al azar”, indica el baterista Daniel Menegozzi tras el concierto en El Murci de Rosario.

Además, destaca ante ANDigital que “cada canción tuvo su condimento de color que le dio al show momentazos muy especiales y emotivos. Como cantar ‘Abasto’ con Kito, un exintegrante de la banda muy querido por nosotros y por el público, o como el momento en que aparecimos en la platea del teatro y la gente quedó muy sorprendida y atrapada con la canción”.

“Fue un evento en el que pensamos absolutamente todo, queríamos que la gente desde el momento que cruzaba la puerta para entrar al lugar se sienta de una manera especial, recibida y acompañada a vivir realmente una experiencia casi inmersiva por todo el disco. Incluso la preparación empezó desde unos días antes porque habíamos propuesto un dress code para la gente, debido a que todo el show fue registrado, y eso a la gente le encantó, se sintieron parte”, completa el músico.

En cuanto a la nueva era en el “consumo” de música, asevera que “nos llevamos muy bien con esta dinámica de los singles, al principio nos costó un poco encontrarle la vuelta y adaptarnos, pero la realidad es que con el paso del tiempo nos empezó a gustar”.

“Con cada single siempre hacemos algo especial, armamos una estrategia, pensamos videos, fotos, acciones, por ahí sale un show o algún evento social. Entonces no es solamente sacar un single por sacar, viene acompañado de todo un aparato de comunicación que no sólo le da visibilidad y difusión al sencillo, también termina de expresar y completar la idea de la canción con otro tipo de elementos estéticos y no musicales. Y lo más lindo es que, de esta forma, el público también responde a cada single, entiende el concepto y se familiariza con la letra. Entonces por eso nos cae bien esta dinámica, le encontramos el sentido”, reflexiona.

De todos modos, aclara que “no dejamos de lado los discos de larga duración. Este ya es el cuarto y también tiene un concepto que atraviesa todo el álbum. Las canciones están estrechamente relacionadas con el sonido analógico. Son canciones que nos desnudan, que develan un sentir que estamos atravesando, tanto individualmente, como banda y como sociedad. Fabri (Zero, cantante guitarrista) cuenta que las canciones son como un diario íntimo, y cada canción representa una etapa de los últimos tiempos de su vida y que por supuesto el resto de la banda también se siente muy identificado con sus letras y con el sentir de cada palabra”.

“Si bien este disco está muy atravesado por la melancolía y estos vicios modernos que nos atrapan hoy en día como el individualismo, el extra narcisismo, la soledad, el rápido paso del tiempo, la depresión; también es un mensaje para no estar solos, para atravesarlos, repensarnos y ponerle siempre un poco de humor e ironía. Las letras son crudas y sinceras, pero también muy cuidadas y la instrumentación acompaña eso. No es que pensamos desde un lado nostálgico: ‘Vamos a hacer un disco más crudo, como antes’, si no que las canciones por sí mismas nos demandaron eso y eso creo que es una característica de Muñecas, ponernos al servicio de la canción”, enfatiza Daniel.

La banda cuenta con tres producciones discográficas anteriores: Muñecas (2017), Festival de Sombras (2020) mezclado por Tomás Crow (Ganador de Grammy 2021 con Got to be tough, de Toots & The Maytals, Coldplay, Noel Gallagher) y Cuatro pasos del flechazo a la derrota (2022), todas producidas por Tuta Torres (Babasónicos).

Y de cara al futuro inmediato, recalca: “Sentimos como un renacer de la banda. La llegada de Lari (teclados) y Vic (guitarra y voz) en los últimos meses, y Lolo (guitarra eléctrica) que también ya viene hace un tiempo un poco más largo, nos hizo muy bien. Nos hizo repensar un montón de dinámicas que veníamos trayendo como banda y que ahora se tienen que reinventar y adaptar a un nuevo grupo, con nuevas ideas y aportes que están buenísimos. Todo eso se ve reflejado en los shows, las canciones, los videos, etcétera”.

“Ahora tenemos una energía bárbara y muchas ganas de seguir tocando el disco. En el corto plazo vienen nuevos singles, algunos con feats increíbles, y shows en Rosario y Buenos Aires. Esperamos también poder visitar otras provincias”, finaliza.