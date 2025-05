Pitrola instó al movimiento obrero a “enfrentar” al decreto antihuelga

El dirigente del Partido Obrero bonaerense, Néstor Pitrola, cuestionó en duros términos el decreto del Gobierno que “prácticamente” elimina por decreto el derecho a huelga.

Al acompañar la movilización de los trabajadores Gráficos de Morvillo, quienes se hicieron presentes en la Gobernación de la Provincia para reclamar la continuidad productiva de la fábrica, el referente del FIT-Unidad aseveró que “el ataque contra el derecho a huelga no es casualidad”.

La movilización de los gráficos de Morvillo ante la Gobernación de Kicillof, el día 84 de la ocupación de fábrica, tuvo un claro objetivo planteado ante quienes recibieron a la Comisión Interna de los trabajadores: la continuidad productiva y la asistencia a las 250 familias en… pic.twitter.com/M7ohRvRwpL — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) May 21, 2025

“Se da en el marco de una creciente bronca obrera por abajo y una tendencia aún en desarrollo de luchas obreras contra el ajuste del Gobierno, sobre todo por el salario y contra los despidos”, contextualizó.

En ese sentido, indicó que “tenemos a los choferes que están dando una lucha ejemplar por un salario de 2 millones de pesos, enfrentando a su sindicato carnero; la huelga general metalúrgica en Tierra del Fuego que disparó un paro general en esa provincia; los trabajadores gráficos de Morvillo ocupando su fábrica frente al cierre patronal; la docencia bonaerense que paró masivamente contra la paritaria trucha de Kicillof y Baradel y este jueves los docentes y no docentes universitarios salen a las calles nuevamente y el viernes las universidades estarán cerradas en todo el país por el paro no docente después del paro general lunes y martes en 28 universidades y por supuesto los siempre combativos jubilados”.

“Las centrales obreras deben responder con un plan de lucha inmediato, impulsemos asambleas urgentes, plenarios de delegados”, acotó Pitrola.

Y sentenció: “Las cúpulas sindicales no tienen mandato para pactar con este Gobierno dictatorial y antiobrero. Sin derecho de huelga no hay sindicatos, con paritarias a dedo no hay salario, vienen por más contra los jubilados y todos los días cierra una fábrica. Basta. Es Milei o los trabajadores. Plan de lucha hasta la huelga general”.