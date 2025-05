Desde la oposición cargan contra el “ajuste” en PBA y chicanean: “Evitó el Patacón K”

El senador provincial de la UCR + Cambio Federal, Marcelo Daletto, presentó un informe basado en datos oficiales sobre ejecución presupuestaria anual 2024 en territorio bonaerense y no dudó en aseverar que “los números demuestran el ajuste”.

“Axel Kicillof ajustó el gasto en 2024 un 15,8 % sobre el 2023. El 64% de éste, recayó sobre la masa salarial y jubilatoria, que cayeron 18,5 % y 12,9 %, respectivamente por debajo de la inflación”, detalló el legislador.

Asimismo, puso de relieve que “en el 2024 los ingresos de la Provincia alcanzaron 24 billones de pesos, acumulando un crecimiento del 172,7 % sobre el 2023. En comparación a la inflación promedio del periodo de 219,9 %, los recursos presentan una caída del 14,7 % en términos reales. Pero su desempeño presenta significativas diferencias según el origen de los mismos”.

“En tanto la participación provincial en el total de recursos ascendió al 60,1 % (54,5 % en 2023) y la nacional descendió al 39,9 % (45,5% en 2023)”, prosiguió el legislador opositor.

PBA: LOS NÚMEROS OFICIALES DE 2024 CONFIRMAN EL AJUSTE K



El ajuste para un trabajador o un jubilado es pagarle por debajo de la inflación. Veamos los principales datos oficiales de la Ejecución Presupuestaria 2024 en la provincia de Buenos Aires:



1. La inflación promedio del… pic.twitter.com/VwCIe9OGZ4 — Marcelo Daletto (@MarceloDaletto) May 22, 2025

Acto seguido, mencionó que “los ingresos de origen nacional alcanzaron los 9,6 billones de pesos en 2024. Este monto, registró una caída de aproximadamente el 25 % en términos reales sobre el 2023” lo cual “llevó que la participación nacional sobre el total de recursos provinciales en 2024 registre una pérdida de 5,6 puntos porcentuales en comparación al año anterior”.

“En cuanto a los ingresos de origen provincial acumularon un total de 14,4 billones de pesos, en comparación a la inflación sólo tuvieron una caída del 6 %, compensando la profunda caída en los fondos nacionales”, acotó Daletto.

Y recalcó que “esto se explica por el empuje de la recaudación tributaria propia (ingresos brutos, inmobiliarios, sellos, automotores, etcétera), que se mantuvo estable respecto a la variación de precios, cayendo apenas un 0,3 % por debajo de la inflación”.

En relación al gasto público, puntualizó que “la totalidad del gasto de la Provincia en 2024 fue de 25,4 billones de pesos, mientras que en 2023 fue de 9,4 billones de pesos, variando un 169,4 %. Si comparamos este crecimiento con la inflación, podemos concluir que Kicillof ajustó el gasto en un 15,8 % equivalente a 4,7 billones de pesos”.

“Este recorte de 4,8 billones de pesos se compone en un 50 % por salarios ($ 2,4 billones); un 14 % por jubilaciones ($ 0,7 billones); un 12 % por gasto de capital ($ 0,6 billones); y el restante 24 % en otras erogaciones ($ 1,2 billones)”, pormenorizó.

Por último, reflexionó: “No tengo dudas de que todos hubiéramos querido que la Provincia no tenga que pasar por este ajuste, inclusive el mismo gobernador. Por eso es importante reconocer que en un año crítico como el 2024 este ajuste fue muy doloroso para todos los bonaerenses, pero gracias a la reducción del gasto o a la austeridad, la provincia de Buenos Aires evitó caer en el patacón K. Está claro que K no es de kirchnerismo sino de Kicillof, porque ya no son lo mismo”.