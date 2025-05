Política | 22 may 2025 Senado bonaerense Recrudeció la interna peronista y se cayó la sesión para tratar las reelecciones indefinidas El kirchnerismo no logró los votos suficientes para darle media sanción al proyecto que habilita mandatos ilimitados de legisladores y concejales. Kicillof puso como condición ampliar el beneficio a los intendentes. Por el momento, no hay acuerdo.

Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires.