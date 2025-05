Feletti cuestionó el “fraude” libertario: “Salen desesperados a pedir los dólares del colchón”

El exsecretario de Comercio, Roberto Feletti, reiteró cuestionamientos a las recientes medidas económicas del Gobierno e hizo foco en la postura del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien se encarga de objetar con posteos rotulados con signos de interrogación cada crítica opositora.

“Adorni, nos les alcanzó el superávit comercial de 2024 de u$s 18.600 millones, tampoco los u$s 23.000 millones del blanqueo ni los u$s 12.000 millones del FMI, y ahora salen desesperados a pedir los dólares del colchón de los argentinos”, fustigó el dirigente peronista.

Adorni, nos les alcanzó el superávit comercial de 2024 de u$s 18.600 millones, tampoco los u$s 23.000 millones del blanqueo ni los u$s 12.000 millones del FMI, y ahora salen desesperados a pedir los dólares del colchón de los argentinos. ¿Cómo piensan cumplir las metas de… pic.twitter.com/mszXGoHKMg — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) May 23, 2025

Así las cosas, inquirió: ¿Cómo piensan cumplir las metas de reservas acordadas con el Fondo Monetario Internacional? Tu Gobierno es un fraude”.

Previamente, el economista había señalado que “como no hay deuda que alcance para financiar la voracidad fugadora de las élites, ahora el Gobierno levanta cualquier tipo de restricción y habilita el uso de dólares sin declarar su origen”.

💸 Como no hay deuda que alcance para financiar la voracidad fugadora de las élites, ahora el gobierno levanta cualquier tipo de restricción y habilita el uso de dólares sin declarar su origen. Con esta medida colocan a la Argentina en la antesala de convertirse en un… https://t.co/EQbpe3WVsz — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) May 22, 2025

“Con esta medida colocan a la Argentina en la antesala de convertirse en un narcoestado. Hay que frenarlos ya mismo”, sentenció el diputado nacional con mandato cumplido.