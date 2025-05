Bianco abogó por “unidad” y no por “rejunte electoral”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, pidió por la unidad en el peronismo, aunque abogó porque ello no implique conformar “un rejunte electoral”.

“A diferencia de lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires viene ganando el peronismo. A (Javier) Milei le ganamos cuatro elecciones: las PASO, las generales, las de gobernador y el ballotage”, contextualizó el funcionario.

En tanto, explicó que el armado liderado por Axel Kicillof “es con todos los que quieran venir a formar este frente que tiene dos objetivos: apoyar al gobierno de la provincia de Buenos Aires y al gobernador Kicillof, e impedir que ingrese a la provincia de Buenos Aires la motosierra”.

“Se habla todo el tiempo de la unidad. En 2019, hicimos la unidad y electoralmente nos fue bien. Fue una unidad electoral y no política. El resultado del último gobierno nacional peronista no fue bueno y fue en unidad”, evocó Bianco en declaraciones a FM Milenium.

Así las cosas, puso de relieve que “la unidad puede ser una condición necesaria y tiene ser una unidad que no duela. Se decía ‘unidad hasta que duela’; nos sigue doliendo la unidad de 2019”.

“Ojalá que haya una foto de Axel, Cristina y los referentes del peronismo luego de que se creen las condiciones para una nueva alternativa política de cara al futuro, no un rejunte electoral. Si vamos a hacer un rejunte electoral, no tiene mucho sentido”, enfatizó.

“Lo que no va a dejar que suceda Axel es que no se respete su posición política en la provincia de Buenos Aires. Axel nunca a va a dejar que sucedan algunas cuestiones que pasaron en el gobierno nacional (de Alberto Fernández], en el que había ministros que no respondían al presidente sino a otra referencia externa al Ejecutivo”, completó el funcionario.