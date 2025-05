Melconian objetó el relato libertario: “La gente no es boluda”

El extitular del Banco Nación, Carlos Melconian, se refirió a las recientes medidas anunciadas por el Gobierno tendientes a sacar de “bajo el colchón” los dólares y ponernos en movimiento sin justificar su origen.

“Yo le recuerdo al ministro que su Presidente planteaba la dolarización. Ahora habla de la competencia de moneda como si se hubiera despertado a la mañana y, duchándose, se le hubiera ocurrido. La gente no es boluda”, disparó el exintegrante de la Fundación Mediterránea.

En este sentido, rechazó la “dolarización endógena” y planteó que “eso no existe. No existe tampoco la depreciación del peso. A la dolarización vamos frente al fracaso del presidente Milei nada más. El éxito de presidente Milei, en todo caso, sería la remonetización del peso”.

“Que pueda complementar la aparición de una bimonetariedad, donde tenuemente aparezca el dólar de los colchones y conviva con el peso, es factible. Pero todo el mundo sabe, los profesionales lo saben y el propio ministro Caputo, antes de empezar a acompañar a Milei, lo sabía. El peso no va a desaparecer”, enfatizó Melconian en declaraciones a LN+.

En igual tenor, juzgó que “no hay ningún pase mágico” que haga que, de un día para el otro, la ciudadanía vuelva a confiar sus ahorros tanto a los bancos como para el uso cotidiano.

“Hay que dejar de lado la confianza, que permitiría que eso se haga solo; lo más rápido son los blanqueos. En este caso, el que llevó adelante el Gobierno fue una cosa muy modesta. No cambió a la Argentina”, acotó.

Acto seguido, indicó que el blanqueo “lo aprovechó más el equipo económico comprando dólares de créditos que alguien que dijo ‘los saco debajo del colchón para comprar algo’. Sirvió para comprar dólares y pagar deudas”.

Finalmente, alertó que “el acuerdo con el FMI no es lo que se venía discutiendo. No se cumple con lo acordado. Fuera de lo fiscal, que es lo que el Presidente lleva en la sangre, tanto lo monetario como cambiario no aparece”.

“Mi miedo es entonces que necesitemos un nuevo punto de inflexión luego de las elecciones para corregir los desvíos ¿Qué quiero decir? Que haya que rebobinar, barajar y dar de nuevo en lo acordado con el Fondo”, remató.