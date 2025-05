Política | 26 may 2025 Sondeo La sociedad percibe un Gobierno “cada vez más autoritario”, pero la oposición no lo capitaliza Más de la mitad de los encuestados considera que “cada vez que Milei ataca a los que no piensan como él es porque quiere desviar la atención de la mala situación de la economía”. El anti kirchnerismo aparece como el gran estimulante del voto oficialista.

Javier Milei.