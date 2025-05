Según intendente opositor, “La Cámpora se ha dedicado a dinamitarle el Gobierno a Kicillof”

El intendente de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, evaluó que “La Cámpora se ha dedicado en los últimos siete u ocho meses a dinamitarle el Gobierno a Axel Kicillof”, al tiempo que se mostró de acuerdo con una alianza política con La Libertad Avanza para competir en octubre en la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, destacó que la ciudadanía no necesita una reelección indefinida de intendentes en la Provincia, en todo caso “eso tiene más que ver con la interna que tienen ellos que con una necesidad real de los bonaerenses”.

“Los bonaerenses no necesitan reelecciones indefinidas de los intendentes, ni de ningún cargo. No es buena para el sistema y no es buena para la democracia”, enfatizó el jefe comunal pringlense en diálogo con ANDigital.

Por otra parte, analizó que “La Cámpora se ha dedicado en los últimos siete u ocho meses a dinamitarle el Gobierno al Kicillof. No le aprobaron el presupuesto, no le aprobaron la ley impositiva. Fueron los principales responsables de que el gobernador no tenga presupuesto; La Cámpora, supuestamente sus aliados”.

“El gobernador encuentra más apoyo en los que somos opositores, porque nosotros somos institucionalistas, que en los que supuestamente son oficialistas”, completó Matzkin.

Según su análisis, el tres veces presidente Juan Domingo Perón, venía de formación militar, su ideología era nacionalista y más bien filo conservadora, con ribetes que había tomado del socialismo. “Por eso reivindicó algunas banderas del socialismo con mucha habilidad política, pero de ninguna manera fue de izquierda”, contextualizó.

“Y en la década del 70, no lo pudieron lograr Montoneros ni toda el la ala de izquierda; de hecho Perón, los echa de la plaza y no lo pueden lograr. Y en esta década con el kirchnerismo, sí lograron cooptar al Partido Justicialista hacia una corriente ideológica que no es la tradicional de ellos”, aseveró el alcalde del distrito del sudoeste bonaerense.

Por otra parte, analizó que “eso tarde o temprano iba a terminar en un conflicto y en la fuga de muchos dirigentes realmente peronistas, que no ven que ese sea su lugar. Y la realidad es que las fuerzas que gobiernan las corrientes de izquierda que han gobernado en el mundo sobre todo el socialismo, han fracasado”.

“Y fracasaron también en Argentina, claramente fracasaron en nuestro país y ahora esa pelea se instala en la provincia de Buenos Aires”, exclamó.

Luego recordó que él representa a un partido vecinalista (Compromiso Pringles) e ilustró con que “es un partido municipal, partido vecinal, con doctrina, con una metodología de construcción política y con vocación acuerdista y frentista”.

“Nosotros hemos competido los primeros años con boleta corta, después comenzamos a formar parte de lo que era el Frente Cambiemos, después el Frente Juntos, pero siempre manteniendo la identidad vecinal”, resaltó.

En este tramo de la entrevista, se refirió concretamente a la linea política que elegiría para enfrentar las elecciones de medio termino en septiembre y octubre.

En este sentido, Matzkin adelantó: “Hay dos negociadores en la provincia de Buenos Aires: Cristian Ritondo y Diego Santilli del lado del PRO. Maximiliano Abad seguramente del lado del radicalismo. No formo parte del espectro radical pero sí tengo información que así es y por supuesto, por la Libertad de Avanza está Sebastián Pareja”.

Confió asimismo que “está la voluntad en formar un gran acuerdo. Hay que ver si todo eso termina madurando en el camino correcto. Yo creo que es lo que pretendemos todos”.

“Va a depender un poco de la expertise y de la madurez de todos los sectores para que eso termine y llegue a buen puerto. Son conversaciones que se están teniendo en este momento. Sea como fuere lo importante es que haya respeto y equilibrio. Si hay respeto y equilibrio, más allá de la denominación, vamos a poder conformar una coalición pensando en gobernar la provincia en el 2027”, concluyó el jefe comunal.