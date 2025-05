“El Empanauta”: Milei se mofó de Darín tras la polémica por el precio de las empanadas

El precio de una docena de empanadas se convirtió en el principal tema de agenda nacional y casi en una cuestión de Estado, luego de la frase del actor Ricardo Darín el último fin de semana en el programa televisivo de Mirtha Legrand.

Al ser consultado por la realidad del país, Darín se mostró preocupado, y graficó el encarecimiento de la vida cotidiana con el valor de la docena de empanadas en la Ciudad de Buenos Aires.

“Una docena de empanadas vale $ 48 mil”, cuestionó el protagonista de El Eternauta y, rápidamente, se volvió viral.

El video de la frase circuló en redes sociales con una velocidad inusitada y también llegó al prime time de la televisión.

En la vorágine de las repercusiones, el Gobierno también sacó tajado. “Todo bien si él puede comprar empanadas en ‘Mi Gusto’ o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito; es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares. No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos”, se despachó el ministro de Economía, Luis Caputo.

Por su parte, el presidente Javier Milei no quiso ser menos. Hasta el momento no realizó declaraciones periodísticas, pero se dedicó toda la jornada del lunes a compartir memes y publicaciones peyorativas contra Darín.

Una de ellas, publicada por seguidor libertario, que fue reposteada por Milei en su cuenta de X a modo de parodia con la última serie emitida por la plataforma Netflix: “El Empanauta”.