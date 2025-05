Corrida de la escena, Villarruel advirtió que “la casta ataca”

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, publicó un sugestivo mensaje luego de ser destratada por el presidente Javier Milei en la ceremonia del Tedeum por el 25 de mayo en la Catedral Metropolitana.

Tras ese episodio, inscribiendo un nuevo capítulo de la relación rota entre ambos, la número dos del Poder Ejecutivo se limitó a expresar: “Hay que preguntarle a él. Yo siempre lo saludo”.



Y luego fue más allá a través de un posteo en redes sociales: “La casta ataca. La casta y los periodistas ensobrados van por los ciudadanos que ingresamos a la política y no transamos, no metemos parientes, no traicionamos y tenemos honor”.

La casta ataca. La casta y los periodistas ensobrados van por los ciudadanos que ingresamos a la política y no transamos, no metemos parientes, no traicionamos y tenemos honor. Tantos comentarios y ninguna prueba. Va a estar sucia la campaña aunque no participe en ella. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 27, 2025

“Tantos comentarios y ninguna prueba. Va a estar sucia la campaña aunque no participe en ella”, sentenció la titular del Senado.