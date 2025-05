Exdirector del Banco Central alertó por el blanqueo “flojo de papeles”

El exdirector del Banco Central, Jorge Carrera, objetó el recientemente anunciado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, lo que en concreto representa un “pseudoblanqueo” y es “muy peligroso”.

“Es una muestra de la desesperación por tener más dólares que los que la economía está generando”, disparó en declaraciones a la AM 750.

“La gente no es que no está consumiendo. Si el Gobierno está consumiendo esos dólares es porque no tiene los ingresos suficientes. Hay un problema macro importante que el Gobierno está tratando de solucionar con este manotazo”, añadió.

Por otra parte, advirtió que la iniciativa viene “floja de papeles” porque “son normativas que rompen una estructura de control tributario pero no están garantizadas por una ley”.

“Hasta julio va a haber una avalancha de dólares que viene de la soja, sin embargo el Banco Central no está comprando nada”, matizó Carrrera.

Así las cosas, planteó que “ellos saben que a partir de agosto eso merma y si no encuentran una opción que les genere oferta podemos encontrarnos que puede haber una demanda no satisfecha, el tipo de cambio podría subir y todo lo que pueda pasar previo a las elecciones”.

“Vamos a ir viendo que cada mes el saldo de la balanza comercial -la base de donde se tendrían que sacar dólares orgánicos- se va a ir achicando cada vez más. No se va a estar cumpliendo con el FMI. El Gobierno va a gastar, por lo menos hasta las elecciones, la plata que tiene del desembolso inicial. Con eso van a tratar de tener tranquilo el mercado cambiario”, puntualizó el especialista.

Acto seguido, expuso que “si no aparece una fuente de dólares adicional fuerte, por ejemplo acceder a los mercados, todo el mundo se va a ir haciendo la idea que esto es un plan electoral y que, después de las elecciones, se va a tener que hacer una corrección del tipo de cambio”.

“Si una persona que tiene ahorros en dólares los quiere vender, en pesos le van a dar poco. Si el gusto que se quiere dar es un viaje al exterior, da la sensación que está más barato en términos de pesos. La posibilidad de blanqueo la puede aprovechar porque posiblemente esto finalmente quede. De usar o no usar dólares depende de lo que vaya a comprar. Creo que va a haber un cambio en un dólar porque esta situación es insostenible”, sentenció el doctor en economía.