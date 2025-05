Policiales y Judiciales | 27 may 2025 De milagro no fue una tragedia Locura en Villa Gesell: Discutía con un motociclista y le tiró el auto encima El brutal incidente vial sucedió sobre el Boulevard Gesell. Otro automovilista captó la terrible secuencia desde atrás, y por un muy poco no arrolló a la moto. Pase y vea.

La criminal decisión de tirarle el auto encima a una moto.