La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hizo oficial el lunes lo que durante meses fue un rumor persistente: Carlo Ancelotti será el nuevo director técnico de la Selección de Brasil. Las apuestas deportivas online Argentina con cuotas competitivas de 1xBet también pueden efectuarse en los partidos del nuevo equipo de Carletto.

La noticia fue confirmada por el presidente de la entidad, Ednaldo Rodrigues, quien aseguró que el acuerdo está cerrado. Además, indicó que el técnico italiano tomará las riendas de la Canarinha una vez que concluyó su compromiso con el Real Madrid.

Un momento histórico para la Canarinha

Ancelotti, de 65 años de edad, asumió el cargo el 26 de mayo, apenas terminó la última jornada de La Liga Española, lo que marca el final de su segunda etapa al frente del club blanco. Su debut oficial con la selección brasileña será el próximo 6 de junio frente a Ecuador, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. Cuatro días después el equipo enfrentará a Paraguay en casa, marcando así un comienzo de alta exigencia para el técnico europeo.

Este nombramiento marca un antes y un después en la historia del fútbol brasileño. Por primera vez en sus 111 años de historia, Brasil confía su selección nacional a un técnico extranjero, y si bien DTs de otros países habían tenido breves apariciones en el banquillo –el último fue el argentino Filpo Núñez, en 1965, durante un partido amistoso–, nunca antes se había otorgado un contrato completo y un proyecto tan ambicioso a un entrenador no local.

Ancelotti ha firmado un contrato que lo vincula con el combinado verdeamarelho hasta el final del Mundial de 2026, con la posibilidad de extender su estadía hasta 2030. Todo esto dependiendo de los resultados y del proyecto a largo plazo que proponga. Se trata de una apuesta fuerte por parte de la CBF, que ha visto cómo en los últimos años su selección ha perdido protagonismo en los torneos internacionales. Esto también incluye un decepcionante desempeño en el Mundial de Qatar 2022.

Un entrenador que no necesita presentación

Con una carrera plagada de éxitos, Ancelotti llega al banquillo de Brasil con cinco títulos de UEFA Champions League (dos con el AC Milan y tres con el Real Madrid). Recuerda que una plataforma ideal para jugar en casa casino online con comodidad es 1xBet, la cual también te permite apostar en la UEFA Champions League.

Además, el italiano también ha ganado ligas en países como:

Italia

Inglaterra

Francia

Alemania

España.

También cuenta con una reputación inquebrantable como uno de los mejores gestores de vestuario del mundo. Su capacidad para manejar estrellas y mantener la armonía en grupos de alta presión será clave para lidiar con la rica, pero a menudo impredecible, cantera de talento brasileño.

Su llegada también implica un cambio en el enfoque táctico de la selección. Si bien Ancelotti no es conocido por imponer un estilo ultradefinido como otros técnicos europeos, sí ha demostrado una notable adaptabilidad, ajustando sus esquemas al talento disponible. Esto podría beneficiar a Brasil, cuya riqueza técnica individual ha sido una de sus mayores virtudes históricas, pero que en los últimos tiempos ha carecido de cohesión táctica y liderazgo.

La torcida brasileña ha recibido la noticia con una mezcla de optimismo y expectativa. Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de apoyo, así como de advertencias sobre los desafíos que le esperan al italiano. Varios exjugadores, como Cafú y Rivaldo, han aplaudido la decisión, destacando que la experiencia y serenidad de Ancelotti son lo que la selección necesita para volver a soñar con la gloria.

En paralelo, la salida de Ancelotti del Real Madrid también tiene sus consecuencias. Recientemente Los Blancos también confirmaron la llegada de Xabi Alonso como nuevo entrenador del equipo. Alonso ha sido señalado por Florentino Pérez como el “heredero natural” del proyecto madridista, lo que podría facilitar una transición sin mayores sobresaltos en la capital española.

El trabajo que le espera a Ancelotti no es sencillo. Brasil no gana un Mundial desde 2002, y el peso de esa sequía es cada vez más difícil de ignorar. A esto se suma una generación de jugadores jóvenes con enorme talento, pero que aún no ha consolidado una identidad de juego firme. Ancelotti deberá liderar la renovación del equipo, integrar figuras emergentes como Endrick, Vítor Roque y João Gomes, y revitalizar a veteranos como Alisson, Casemiro y Marquinhos.

Con el objetivo claro de devolver a Brasil a la cima del fútbol mundial, Carlo Ancelotti inicia una aventura inédita que puede definir no solo el futuro de la Selección brasileña. También su propio legado como entrenador.