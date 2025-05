El titular de ARCA condenó la “concepción soviética” de Kicillof

El director de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Juan Pazo, cuestionó al Gobierno bonaerense por no adherir al recientemente anunciado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos.

“Por los tributos nacionales, ARCA no va a perseguir a nadie que adhiere al nuevo régimen”, explicó, para luego disparar: “No me llama la atención esta concepción soviética de Axel Kicillof y su equipo”.

“No me genera nada nuevo, ellos fueron los que nos llevaron a este régimen de exceso de información, regulación y sobredimensionamiento del Estado. En la ex AFIP nombraron 6 mil personas y lo único que lograron fue que suba la informalidad, que baje la formalidad y que tengamos diez bases monetarias fuera del colchón”, graficó en declaraciones a Radio La Red.

En igual tono, indicó que “quienes no adhieran a este régimen perderán el acceso a la información de facturación de personas y empresas. Así como también la de los consumos que se den por encima de los umbrales, no les vamos a pasar información, eso le complica la vida a Kicillof, no a la gente”.

Además, deslizó que la reunión virtual concretada con 16 gobernadores “fue muy positiva”, pese a las fuertes críticas del mandatario provincial de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien acusó al Gobierno de no “entender, conocer ni preocuparse por al interior” y de advertir que es “el peor momento del vínculo”.

“Fue una reunión enfocada en los aspectos técnicos, en cuáles eran las posibilidades que tenían las provincias de generar un sistema de adhesión a esta nueva ley”, acotó el funcionario libertario y aseguró que “esto puede generar algún tipo de activación en las economías provinciales”.

“La gran mayoría de los gobernadores que están cerca de su gente saben que el ahorro genuino del chacarero, de la PyME local, probablemente se pueda volcar a la producción, generando más empleo, más trabajo, y eso es más bienestar”, cerró.