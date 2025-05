Dalma Maradona cruzó al Gordo Dan por una falsa foto de Diego y Milei: “Sacá eso ya”

En medio del escándalo sin precedentes tras la anulación del juicio que investigaba la muerte de Diego Armando Maradona, un insólito episodio en redes sociales tuvo como protagonistas al influencer libertario Daniel Parisini –más conocido como Gordo Dan- y a Dalma Maradona.

La hija del astro futbolístico mostró su malestar en X después de ver una foto hecha a través de un montaje entre Diego y el jefe de Estado, Javier Milei, con la frase “Maradona es Milei”.

Es que los trolls de La Libertad Avanza estaban exultantes luego de una reciente declaración de Verónica Ojeda –expareja de Maradona y madre de Diego Fernando-, quien reveló el fanatismo de su hijo por Milei.

El comentario de Ojeda fue combustible suficiente para que los aduladores del mandatario salieran a hacer montajes por doquier, entre ellos el Gordo Dan.

Que haces???? SACA ESO YA — Dalma Maradona (@dalmaradona) May 29, 2025

Sin embargo, Dalma Maradona no se la dejó pasar y le respondió de forma terminante: “Sacá eso ya”.

“Creo que hay momentos para todo y sé que X es un inodoro, pero hay cosas que son demasiado”, objetó.

El enfado de la hija de Diego derivó en un entredicho con el influencer libertario, aunque no hubo faltas de respeto.

“La verdad es que por el momento que estoy pasando hay cosas que no me parecen graciosas. Pero tiene que ver con el respeto de una persona que ya no está y que justamente estamos en juicio por su muerte. Verónica y yo”, apuntó la actriz.

Y lamentó la utilización política de la imagen de Maradona. “Vos lo que hacés es usar la imagen de mi papa políticamente, aprovechándote que no está. Yo no tengo nada que hablar ni llegar a un acuerdo con nadie. Lo que vos hacés está mal y lo sabés. Siempre”.