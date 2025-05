“No conozco la situación del Garrahan”: Bullrich pidió “paciencia”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, intentó bajarle el tono a la protesta de los trabajadores del Hospital Garrahan por el desfinanciamiento y pidió que “todos los sectores tengan paciencia”.

Además, intentó justificar la quita de asistencia de la administración de Javier Milei y explicó que el Gobierno trabaja en “bajar la inflación”, la cual es una “enfermedad que te saca el salario del bolsillo todos los días”.

“La Argentina está ordenándose económicamente y en consecuencia necesita ordenar todas las cosas que estaban mal administradas. No conozco la situación del Garrahan pero sin dudas que hoy en día el país va a ir recomponiendo sus salarios. Necesita hacerlo”, matizó.

“Eso se va a ir dando pero ahora estamos combatiendo una enfermedad que te saca el salario del bolsillo todos los días: la inflación. Este mes vamos a tener un número importante a la baja”, insistió Bullrich.

En igual tenor, consignó en declaraciones a LN+ que “estamos en un tratamiento. No vale volver a romper el chanchito para tirar la Argentina al vacío”.

Finalmente, apuntó que hay personas que “no entienden que es un momento difícil del país”, pero “no todo vale políticamente por ser de otra ideología”.

En otro orden de cosas, fue consultada por su posible postulación en las elecciones parlamentarias: “Yo cumplo la tarea en la que estoy, no quiero pensar en un próximo paso”.

“Por supuesto que si me requieren y el equipo discute que es mejor que me presente lo haré. Pero ahora estoy con una misión, la cual intento cumplir todos los días y no pienso en ser candidata”, cerró la titular de la cartera de Seguridad.