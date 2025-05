Zabaleta: “Con el planteo que sigue haciendo La Cámpora, hay 2027 para Milei”

El exministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, criticó la interna peronista al dar cuenta que “la gente no puede salir a la calle y la política está en otra”.

En este sentido, evaluó que “los bonaerenses están atrapados en una dinámica muy trágica; no pueden salir a la calle, hay miedo al entrar a tu casa y los chorros haciendo desastre en cada barrio. Mientras la política y el peronismo están discutiendo boludeces”.

“Están discutiendo reelecciones indefinidas y después nos sorprende el ausentismo. Hay discusiones que poco tienen que ver con la realidad. No creo ni quiero unidad porque ya se perdió una elección y además se gobernó mal”, juzgó el exintendente de Hurlingham.

En igual tono, apuntó contra Máximo Kirchner y La Cámpora, ya que “están poniendo palos en la rueda y con un sector cada vez más minoritario, pero los intendentes tienen que animarse a liderar y tener buenas gestiones en sus municipios”.

“Hay que tocar fondo y salir de vuelta proponiendo otra cosa porque se agotó un proceso y una etapa electoral”, insistió Zabaleta en torno al rol del peronismo.

También consideró que fue una “una decisión correcta” la del desdoblamiento de las elecciones bonaerenses, lo que permitió “discutir por primera vez los temas de la provincia”, puesto que “siempre escondimos los problemas de los bonaerenses bajo las internas políticas y la agenda nacional”.

“Hay que dejar al gobernador hacer lo que tiene que hacer y no ponerle palos en la rueda. Esa agenda concentrada en la interna de cada espacio político lo trajo a Javier Milei”, fustigó en declaraciones a CNN Radio.

Así las cosas, bramó: “Un día la gente nos va a correr por la calle. Hoy no preguntan por las elecciones, y el peronismo discute reelecciones indefinidas para quedarse 40 años en el poder”.

“La Argentina que gobierna Milei tiene mucha responsabilidad con los problemas de la Provincia, el Gobierno nacional ha dejado de aportar”, recordó.

De todas maneras, pidió “que el gobernador no vuelva a repetir lo que hizo Alberto Fernández. No hay que joder más con la gestión porque cuando ponen palos en la rueda joden al vecino”.

“Muchas veces en nombre de la unidad nos callamos la boca, pero no hay que callarse más. No hay tiempo para que se hagan internas para ver qué puede pasar con el Justicialismo. No hay que poner más amigos en las listas. Con el planteo que sigue haciendo La Cámpora, hay 2027 para Milei, pero no los vamos a dejar”, sentenció.