Kicillof: “La casta festeja y aplaude a Milei, mientras el pueblo sufre”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, arremetió contra las políticas libertarias, al tiempo que envió un fuerte mensaje hacia el interior del peronismo, en pleno año electoral.

En el marco del cierre del plenario Movimiento Derecho al Futuro, el mandatario expuso que “estamos en una línea de largada, en un momento fundacional: hoy nos ponemos en movimiento y cada vez somos más”.

“Acá, a pesar de lo que ocurre en la Argentina, estamos dándonos un abrazo. Esto no es simplemente un acto, desde la mañana hubo un encuentro para discutir en diez diferentes temas y llegamos a conclusiones que son mandatos para nosotros”, puntualizó acompoañado por la vicegobernadora Verónica Magario, miembros del Gabinete provincial, intendentes e intendentas bonaerenses, diputados y diputadas nacionales y provinciales, dirigentes sindicales, referentes sociales y de organismos de derechos humanos.

Gracias a todos los que se acercaron a participar de los talleres temáticos del plenario del @MOVIMIENTODAF.



¡Nos vemos en un ratito! pic.twitter.com/irNA20H4FE — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 31, 2025

Desde el Camping de UPCN en la localidad platense de Los Hornos, Kicillof exclamó: “La casta festeja, brinda, lo aplaude a Milei, mientras el pueblo sufre. Este modelo solo cierra con deuda: lo vimos suplicar un nuevo préstamo del FMI. Nunca el FMI trajo buenas noticias a la Argentina. En su momento fue Braden o Perón; hoy es FMI o pueblo”.

“Lo único que anda en este modelo es la especulación financiera. Ahí va lo que le falta al jubilado, el laburante. No es un problema de ajuste para todos, es mentira que no hay plata: para la timba financiera siempre hay plata. No es ajuste, es transferencia: le sacan al pueblo para darles a las corporaciones. Es dependencia y es saqueo”, bramó.

En pleno año electoral, el jefe del Estado bonaerense puso de relieve que “la discusión no es un lugar en las listas, es un lugar en la historia”.

“Este es un modelo centralista, unitario y antifederal. Nuestra provincia siempre estuvo de acuerdo con aportar y distribuir solidariamente. Pero si después no hay obras, se llama robo. Es una estafa: Milei tiene que devolverle a nuestra provincia los fondos que nos sacó para los docentes, la seguridad y la salud”, advirtió Kicillof.

Acto seguido, esgrimió que “no hay orden en una economía en la que no se llega a fin de mes y hay temor a perder el empleo. No hay equilibrio si los jubilados no pueden comprarse los remedios y si se reprime al que piensa distinto. Eso es explotación, saqueo y robo al que labura”.

¡Estamos en vivo en el cierre del plenario del MOVIMIENTO DERECHO AL FUTURO! ✌️ https://t.co/FlPbJFecjO — Axel Kicillof (@Kicillofok) May 31, 2025

“No alcanza con pensar el daño que hace Milei, en la Provincia nos oponemos dando la discusión, pero también con una gestión y con un Estado presente que no le suelta la mano a los bonaerenses y que todos los días sigue construyendo derechos”, acotó.

En otro tramo de su encendido mensaje, el gobernador reflexionó: “Estamos en un momento en el que vivimos bombardeados por el odio y la crueldad. Sepan que este es un pueblo solidario: no nos van a ganar con el discurso de la indiferencia y el egoísmo. Nunca nos van a escuchar respondiendo de la misma manera, desde acá explicamos qué país y provincia queremos con paciencia, con amor, porque sabemos que para vencer hay que buscar a todos”.

“Sin una prueba quieren condenar a Cristina. El peronismo sufrió persecución muchas veces, sabemos que es para disciplinar a los que luchan y representan. Basta de persecución y partido judicial”, puntualizó.

Asimismo, mencionó que “lo que necesitábamos era un movimiento con los brazos abiertos: nace hoy el Movimiento Derecho al Futuro. Y como decía el general: el movimiento jamás fue excluyente, jamás fue sectario”.

“Es una forma de contribuir, de organizarnos, de volver a escuchar, a conectar con las necesidades de nuestra gente. Es un movimiento que respeta la diversidad y la identidad de cada sector. Nace de abajo para arriba, con todos los sectores y promoviendo la participación”, prosiguió.

“Nuestro pueblo no se movió a la derecha. Nuestro pueblo quiere laburo, un salario que alcance, dignidad, educación para los pibes, soberanía. Lo que nuestro pueblo quiere es tener un futuro mejor. El único adversario que tenemos es Milei y lo que tenemos que hacer es hablarle a nuestro pueblo, no a los dirigentes. Tenemos una misión: ir a buscar a los decepcionados y pensar qué podamos hacer para explicar, convencer y sumar. Tenemos una tarea y empieza hoy: a sumar a todos”, anexó.

Así las cosas, reiteró que “la discusión no es un lugar en las listas, es un lugar en la historia. Por eso convocamos a todos a defender y respaldar a nuestros intendentes, al Gobierno de la Provincia, que es un instrumento de la gente. No se trata de defenderme a mí, se trata de defender las obras que seguimos haciendo, la salud y la educación pública, la inversión en seguridad, la industria bonaerense y los puestos de trabajo”.

“Convocamos a todos, a los que militan, a los que perdieron el entusiasmo, a los que se vieron ofendidos por Milei. Convocamos a todos para sumar nuestras fuerzas para ponerle un límite al ajuste y la motosierra, para ponerle un freno al endeudamiento, para defender nuestra democracia y nuestra casa común”, recalcó.

Finalmente, abogó para “que no nos quiten la alegría. Los convoco a caminar juntos, al lado de nuestro pueblo, a imaginar un futuro diferente, a construir una alternativa política y hacerla realidad. La tares es colectiva: me vengo a comprometer ante ustedes más que nunca, sigamos en movimiento y derecho al futuro”.