La joven lobense que brilla en el parkour y se ilusiona con los World Games

Los deportes urbanos crecen cada vez más dentro del alto rendimiento y empiezan a hacerse un lugar en el programa de los Juegos Olímpicos. El caso más popular en nuestro país es el del BMX Freestyle que explotó luego de la medalla de José “Maligno” Torres en París 2024.

El parkour, incluido en 2018 dentro de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG), es otra disciplina urbana que busca hacerse un lugar en la élite del deporte y Argentina tiene en Sara Banchoff a una de sus principales figuras.

Hace siete años que practica esta disciplina que nació en las calles y se puede resumir como el arte de desplazarse de un punto a otro respetando dos conceptos: eficiencia y fluidez. Las pruebas FIG se realizan en áreas llenas de obstáculos y tienen dos categorías, freestyle y speed, en esta última Sara logró la medalla plateada en la Copa del Mundo de Montpellier, Francia.

La joven de 19 años viajó a Europa para disputar las fechas de Copa del Mundo FIG en Ámsterdam, Países Bajos, y en Montpellier, Francia, buscando roce y resultados de cara al gran desafío de la temporada que serán los World Games de Chengdu, China, del 7 al 17 de agosto, el evento multideportivo más importante del mundo después de los Juegos Olímpicos.

“Las expectativas en la previa eran buenas. En Ámsterdam la semana anterior tuve una lesión en la clavícula que no me dejó rendir como quería pero igualmente pude quedar quinta en speed. Para Montpellier, si bien no estaba al cien por ciento, la competencia se fue dando bien y conseguí un muy buen resultado: gané la medalla en speed y fui finalista en freestyle”, expresa desde Francia.

La Copa del Mundo de Montpellier la tuvo compartiendo podio con dos referentes y multicampeonas de la disciplina: el título fue para la sueca Miranda Tibbling y el tercer lugar quedó para Noa Man de Países Bajos.

“Ya hace dos años que compito y comparto con estas atletas, sigue siendo una experiencia muy loca pero ya con varias tenemos una relación de amistad, hay mucho compañerismo así que está bueno y es muy divertido”, explica atleta nacida en Lobos y que ya hace 10 años vive en Buenos Aires. Así, en poco tiempo de competencia ya cosecha dos medallas en Copas del Mundo, títulos panamericanos y nacionales.

En su camino a Chengdu Sara Banchoff tendrá una parada junto al equipo argentino en Costa Rica, donde defenderá el título panamericano que obtuvo en 2024. “En julio tenemos el Panamericano en el que vamos a participar con muchos chicos de Argentina y después, en agosto se hace el evento más importante del año que son los World Games. La ilusión es muy alta y estamos trabajando mucho para llegar lo mejor posible; el objetivo es alcanzar un podio en all around”, sentencia ilusionada la atleta de la Confederación Argentina de Gimnasia.