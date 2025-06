Malena Galmarini fue lapidaria respecto a la interna: “Una pedorrada”

La referente del Frente Renovador, Malena Galmarini, no se anduvo con chiquitas a la hora de cuestionar la interna peronista, al tiempo que admitió que la postulación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la tercera sección no le genera “ninguna” reflexión.

“Creo que la interna de la oposición, no solamente del peronismo, del panperonismo, de los otros también, es una pedorrada frente a lo que está pasando”, bramó la extitular de AySA en declaraciones al streaming Uno Tres Cinco.

Puntualmente sobre la disputa entre el gobernador, Axel Kicillof, y presidenta del PJ nacional, aseguró que es “un juego de egos y de a ver quién la tiene más larga, quién mea más lejos. Creo que deberían todos bajar un cambio, ponernos de acuerdo”.

“Acá el problema no son los cargos, el problema es cómo nos juntamos todos en contra de un modelo de país que es contrario a lo que nosotros creemos”, acotó la esposa del excandidato presidencial Sergio Massa.

“Es un modelo de país que ahorra sobre el ajuste en lugar de producir más para tener más para repartir, que cuando el FMI le dice que tiene que devaluar o que tiene que parar la inflación, lo único que se les ocurre es dejar de pagarle a los viejos, dejar de proteger a los pibes, dejar de cuidar a las minas, y que la gente deje de comer, que basa su relato en la mentira, en la crueldad, en la maldad”, describió.

Así las cosas, recalcó: “Entonces cuando veo que los nuestros se putean, me dan ganas de putear a los nuestros. Tenemos que juntarnos los que sentimos de verdad la argentinidad en el pecho y la política como herramienta de transformación”.

“Espero que la unidad no sea solamente electoral, espero que haya unidad de concepción, de propuesta, de transformación para que la gente viva mejor. Yo no estoy esperando ni un cargo, no estoy esperando nada. Lo único que espero es que la gente no tenga hambre, que no tenga frío, que no viva en una choza, que la gente que labura le alcance para morfar y además para tomarse unas vacaciones con sus hijos, para que sus hijos tengan la mochila y no se las tenga que dar el sindicato. Creo que hay que generar una nueva comunidad con una nueva generación o varias generaciones nuevas, no sólo de caras, sino básicamente de ideas”, reflexionó.

Consultada sobre la posible candidatura de Massa, fue categórica: “Tendrían que preguntarle a él. Sergio cree lo mismo que yo en términos generales. Nosotros no estamos buscando un cargo, no es la primera vez que estamos los dos en el llano, que apostamos a sacar las papas del fuego, a tirarnos arriba de la granada, a ver si podíamos rescatar algo. Pero no es la primera vez y no es la última. No nos importan los cargos, nos importa poder tomar decisiones”.

“Sergio está trabajando muchísimo desde el bajo perfil en la unidad, en bajar un cambio tanto con Cristina, con Axel, como con un montón de otros dirigentes de nuestro espacio y de otros espacios, intendentes, diputados, gobernadores”, sentenció la dirigente oriunda de Tigre.