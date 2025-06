Carignano apuntó contra gato-diputadas: “¿Qué les vas a decir? ¿Iluminada de Harvard?”

La diputada nacional de Unión por la Patria, Florencia Carignano, ratificó cuestionamientos a sus pares de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine y Juliana Santillán, al sostener que en el bloque oficialista son “todos gatos”, al tiempo que también cruzó al legislador del PRO, Gerardo Milman, al señalarlo como el ideólogo de un plan para asesinar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Fue en un momento donde Milman hizo una cuestión de privilegio en mi contra, ya Lilia Lemoine me venía filmando toda la sesión, porque le agarran esas cosas de que piensa que te intimida, te señala y hace como ‘te estoy mirando’”, relató la legisladora santafesina en torno a su vehemente descargo en el recinto.

“Un compañero, (Martín) Soria, que tenía una cuestión de privilegio, me dijo que agarrara la voz. Le empiezo a contestar a Milman, que me había estado filmando antes en la escalera, la verdad que es muy chabacano todo en el sentido de que estábamos discutiendo”, anexó Carignano en declaraciones a LT3 de Rosario.

Y resaltó: “Hace dos años, una lechuga tenía más vida al lado de lo que era él, era como un despojo que estaba tirado y miraba para abajo. Vos le decías ‘asesino’ en la cara y el tipo te miraba como diciendo ‘no entiendo’ y de repente se ve que le aflojaron la cantidad de Alplax y se reactivó porque tiene que reelegir. Se ve que le sacaron un poco los fármacos que estaba tomando y ahora habla y ahora te amenaza”.

Para Carignano, el diputado del PRO “es bastante perverso”, y acostumbra a acechar a las legisladoras del peronismo por los pasillos del Congreso. Además, criticó a las legisladoras libertarias por interceder en la discusión.

“Como dijo Lilita Carrió, yo no tengo problema de que haya gatos, hubo siempre, pero por lo menos que se instruyan, que sepan escribir, que estudien los temas cuando van a las comisiones, pueden hacer unos papelones”, arremetió.

“Lilia Lemoine, Santillán, que anda con Foster Gillett, paseándose en departamentos, se saca foto a upa de (Oscar) Zago, en los hoteles 5 estrellas donde se sabe que van las chicas a hacer este tipo de cosas. Después no se quejen, porque la verdad cuando te gritan cosas… y qué le vas a decir, no ‘iluminada de Harvard, esperá que termine de hablar’. Son unas tarambanas, son cualquier cosa eso, y la verdad estaba re caliente, re enojada y me gritaban, no me dejaban terminar y me salió eso”, argumentó.

En tanto, recalcó: “No me da miedo que me filmen y ni que se me hagan el machito. La verdad es que hay gente que está rota en todos los niveles, en todos los aspectos”.

“Quizás no debería haber reaccionado, pero como soy bien tana, me saco y no soy políticamente correcta…La verdad te da bronca que gente así, con ese cinismo, con esa liviandad, cuestionen desde su nada a los médicos del Garrahan, que estuvieron toda una vida estudiando y salvando vidas”, insistió.

“Lilia Lemoine es autoridad de la Secretaría de Ciencias y Tecnología y dijo que era experta en Google…¿en serio? nos están tomando el pelo de una manera fuerte. En algún momento decís, ‘bueno, se acabó, basta, esto está lleno de gatos, váyanse todos, esto es un desastre’”, aseveró.

Finalmente, reflexionó: “Un médico, un docente, no pueden estar ganando lo que está ganando. Hay que elevar para arriba, no podemos estar haciendo los juegos del hambre. La otra vez Cristina lo decía basta de hacer campaña con el Estado presente. Tiene que ser eficiente, eficaz. Tenés que ir al hospital y tienen que atender rápido y bien. Y los chicos tienen que estar en la escuela pública, no en su casa porque hay paro. En eso banco el enojo de la gente”.