Toniolli cargó contra el “terraplanismo” libertario: “No saben de qué carajo hablan”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Toniolli, advirtió que es “un gran error” pensar que La Libertad Avanza es antiestatista y planteó que “en este Gobierno hay vivos y terraplanistas. El grueso del bloque de La Libertad Avanza es terraplanista, no saben de qué carajo hablan”.

Acto seguido, consignó que “el aumento del 7,2 % de las jubilaciones implica un gasto fiscal de 0,2 % del PBI; la moratoria previsional por dos años es de 0,08 % del PBI. El Presidente de la Nación dice que esto desfinancia las cuentas públicas pero no dice lo mismo cuando brinda enormes beneficios fiscales e impositivos a las grandes corporaciones para el RIGI”.

“No dice lo mismo cuando le baja el 1 % de la población los impuestos que deben pagar. No dice lo mismo cuando le baja los impuestos a la importación de bienes de lujo. No dice lo mismo cuando destinan enormes recursos a la SIDE para gastos reservados que sabemos que terminan para pagar periodistas, campañas electorales”, enumeró el legislador rosarino.

👎🏽 #CasaRosada | El Gobierno salió a rechazar el aumento a jubilados: "No podemos hacernos cargo"



— ANDigital (@ANDigitalOK) June 5, 2025

“Este Gobierno no es antiestatista, ese es un gran error. Está en contra de la intervención del Estado cuando esa intervención favorece a la persona con discapacidad, a los jubilados y a los que no se pueden valer por sí mismos”, resumió en declaraciones a la AM 750.

En tanto, indicó que “si este Gobierno todavía tiene soga es porque una parte de nuestro pueblo votó en determinado sentido en 2023, rechazando a la dirigencia política en general y al peronismo en particular”, pero la principal fuerza opositora “tiene que volver a expresar”.

“Escucho a muchos dirigentes que dicen que el peronismo tiene que volver a representar y no, tiene que volver a expresar, y expresar es integrar con protagonismo. El peronismo tiene que dejar de ser una fuerza política donde discuten dirigentes políticos profesionales entre sí”, enfatizó Toniolli.

Y remató: “El peronismo tiene que volver a entroncar con sus mejores tradiciones y volver a encontrarse con su pueblo”.