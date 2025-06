“Mirá cómo tiemblo”, la frase de Cristina ante su eventual detención

Cristina Fernández de Kirchner dejó una frase que seguramente será recordada por mucho tiempo durante su discurso en medio de un acto partidario en Corrientes, al decir “mirá cómo tiemblo”.

La dos veces presidenta de la Nación hablaba del anuncio de su candidatura como diputada bonaerense por la tercera sección electoral, algo que “desató todos los demonios” porque “comenzaron a pedir desde todos lados ‘que me metan presa’, eso es lo que uno lee”.

Acto seguido pidió “no enojarse, hay que estar atentos”, para luego hacer foco en los “editoriales que hablan de que ‘está acabada, acorralada’”, y acto seguido lanzó: “Si tan acabada estoy, ¿por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? Dale, a ver, mirá cómo tiemblo”.

Junto al intendente de Paso de los Libres, en Corrientes, Martín “Tincho” Ascúa, quien es candidato a suceder a Gustavo Valdés como gobernador de esa provincia del NEA, Cristina fue muy dura con el Gobierno de Javier Milei, del que dijo que “es como el yogurt, tiene fecha de vencimiento”.

“Tu problema, Milei, no es que no haya plata, es que no hay dólares, y los que están en el colchón no te los van a dar”, elucubró, y enfatizó: “Este Gobierno no tiene plan económico y es una remake de la tablita de Martínez de Hoz y la convertibilidad de Domingo Cavallo. Este nivel de endeudamiento y destrucción, además de ineficiencia, fue nunca vista en un Gobierno”.

En ese marco, hizo un recorrido por los 12 años y medio de gobiernos kirchnerista –los 4 y medio de Néstor Kirchner y los 8 posteriores de ella, entre el 2003 y el 2015–, en los cuales había “un país un poquito mejor”, afirmó, y subrayó: “Después vinieron ellos, que eran los honestos y transparentes; desde que están los honestos y transparentes en este país, la gente vive cada vez peor”.