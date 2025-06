Romo afirmó que el competidor de Cristina “tiene que ser un outsider”

El titular del bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza, Agustín Romo, no descartó competir en la tercera sección para enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner, aunque aclaró que le gusta hacer lo que el Presidente le “ordene”.

“Si él me pide que sea, voy a decir que sí. Pero tengo mandato hasta el hasta 2027. Sería raro que me vuelva a postular y no creo que yo sea el candidato”, deslizó.

En cuanto al perfil tiene que tener el competidor de Cristina, evaluó que “tiene que ser una persona joven y tiene que ser todo lo contrario a ella. No tiene que venir de la política. En realidad, ni siquiera el que tiene que ser joven, simplemente tiene que ser una persona que no venga de la política, que no tenga pasado político y que crea fervientemente en el proyecto de Milei. Un outsider”.

“Es la mejor manera de mostrar los dos modelos que se están discutiendo en la Argentina. Cristina representa lo todo lo viejo, el modelo que ya vimos todos, que nos dejó con el 50 % de pobreza y con una inflación exorbitante. Y nosotros vinimos a representar al argentino que, como le dijo Massa a Milei en el debate, no sabe lo que es el GEDE (el sistema de expedientes digitales estatal). Una persona que no tiene ni idea del Estado pero que se levanta todos los días a laburar. Que se cansó de pagar impuestos mientras ve cómo los políticos se hacen millonarios. Eso que representamos en el 2023 hay que seguir representándolo”, exclamó Romo.

Por otra parte, sostuvo en declaraciones a La Nación que los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, son “la guardia pretoriana del Presidente. Los militantes que desde el inicio pedíamos que Milei fuera candidato. Lo seguimos desde el principio y lo vamos a seguir hasta el final”.

“Vamos a hacer lo que el Presidente nos diga. Y vamos a militar a todos los candidatos de LLA que preside Kari. Vamos a militar a full para que le vaya bien a LLA en todas las elecciones”, acotó.

En tanto, manifestó que “obviamente que para ganar una elección necesitás candidatos y territorio. Pero si por el aparato se definiera una elección, Sergio Massa debería ser presidente y Horacio Rodríguez Larreta le tendría que haber ganado a Patricia Bulrich en la interna de PRO. Entonces, evidentemente hoy hay otras herramientas pesan en una elección”.

“Y en la provincia de Buenos Aires, lo que se juegan son los dos modelos. Porque ahí se refleja la perfección esa manera de hacer política para servirse de la política. No lo digo por gorila, pero es un hecho que los peronistas se repartieron la provincia como si fueran señores feudales”, cerró.