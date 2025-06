El kirchnerismo se reúne de urgencia por el posible fallo contra Cristina

El senador nacional de Unión por la Patria, Oscar Parrilli, convocó para este lunes a una reunión a legisladores del espacio y dirigentes del kirchnerismo, en medio de los rumores sobre una confirmación por parte de la Corte Suprema de Justicia de la pena contra la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El encuentro, previsto para las 15 horas en la sede del PJ nacional, buscará definir acciones ante el eventual fallo condenatorio del Máximo Tribunal en el marco de la causa Vialidad, confirmando la pena que la líder opositora recibió a finales de 2022 (seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos).

Esta reunión tiene lugar mientras varios medios dieron por hecho la inminencia del fallo de la Corte, situación que sacaría de competencia a Cristina, quien días atrás confirmó que se postulará por la tercera sección en las elecciones bonaerenses.

Este fin de semana, la propia expresidenta recalcó: “Salió el anuncio y se desataron los demonios, y comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa. Eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos”.

“Todo esto con editoriales que dicen ‘está acabada, acorralada’. Si estoy tan así, ¿por qué no me dejan competir y me derrotan políticamente? Dale, mirá cómo tiemblo”, bramó Fernández de Kirchner.