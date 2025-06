Recalde: “Esta semana se define si en Argentina hay democracia”

El senador nacional de Unión por la Patria, Mariano Recalde, habló de “presiones” para que la Corte Suprema confirme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y en ese sentido advirtió que “esta semana se va a definir si en Argentina hay democracia”.

“Es evidente que el poder se puso nervioso con la candidatura, y están presionando para que apuren un fallo que, tarde o temprano, iba a salir”, enfatizó el titular del PJ porteño en declaraciones a la AM 750.

En este sentido, evaluó que “hay mucho movimiento en el país, y esta semana se va a definir si en Argentina hay democracia o si tres personas (por los tres miembros del Máximo Tribunal de Justicia) deciden por el resto quién nos representa”.

“Estamos muy preocupados por esta situación que, a esta altura, es evidente: quieren proscribir a Cristina. No es nuevo para el peronismo, ni para la región”, exclamó Recalde.

Por otra parte, indicó que “a veces lo de Cristina se lleva toda la atención. Estamos trabajando para que los jubilados tengan un alivio, un pequeño aumento después de tanto tiempo y de tanto poder adquisitivo perdido”.

“No sólo porque los congelaron, sino porque también les quitaron otros beneficios. Antes se los eximía de algunos gastos, como el IVA o los medicamentos gratuitos”, puntualizó el legislador opositior.

Luego recordó que “Diputados aprobó un pequeño alivio, que debería haber pasado al Senado, pero no avanzó”. “Estamos apurados y ansiosos por tratar ese tema, y no quieren que eso tampoco lo impulse ni lo represente Cristina”.



“Mientras tanto, tres tipos que hace años tienen la causa de Mauricio Macri por espionaje no resuelven nada. A uno de derecha no lo condenan nunca. Nunca se equivocan”, sentenció.