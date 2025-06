Habló CFK antes de ser detenida: “El partido judicial le puso cepo al voto popular”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló en la sede del PJ, después de que la Corte Suprema ratificara la condena en la Causa Vialidad, que la sentencia a seis años de prisión y la inhabilita de por vida para ejercer cargos públicos.

Sin mencionar le término proscripción en su discurso ante la militancia, Cristina expresó que “esta Argentina no deja de sorprendernos” porque “el Partido Judicial le agrega el cepo al voto popular”.

En ese sentido, calificó de “triunvirato de impresentables” a los ministros del máximo tribunal que fallaron en su contra por unanimidad.

“Sacan el fallo un mes antes de la oficialización las candidaturas en la provincia de Buenos Aires”, argumentó, en alusión a su postulación para competir en la Tercera Sección.

Posteriormente, la exmandataria cuestionó duramente al gobierno de Javier Milei y también cargó contra Mauricio Macri.

“Esto no tiene final feliz, el poder económico lo sabe. Cuando este monigote que tenemos de presidente no les sirva y se caiga, pretenden que el campo nacional y popular no pueda organizarse”, analizó.

Mientras los militantes cantaban contra el líder del PRO, la exmandataria sostuvo que “Macri es un fracasado que ni siquiera pudo ser reelecto”, y recordó que “lo echaron a las patadas”.

“Estar presa es un certificado de dignidad política e histórica”, reiteró Cristina, tal como lo había hecho en las últimas horas, y recordó su premonición cuando comenzó la causa: “Siempre sostuve que la sentencia ya estaba escrita y no me equivocaba”.

“Me pueden meter presa, pero la gente cobras salario e miseria; las jubilaciones van a seguir sin alcanzar y no van a llegar a fin de mes; los padres van a seguir creyendo que sus hijos tiene derecho a comer cuatro comidas por día”, contrapuso CFK.

Por último, la expresidenta convocó a la “organización del peronismo”.

“Pondremos el cuerpo, porque los peronistas no nos profugamos. A militar, organizarse y estar junto a la gente”, cerró.