Senadora K apuntó contra Kicillof: “Hubiera sido distinto si la Provincia no desdoblaba”

En medio de la consternación política que desató la ratificación de la condena e inminente detención de Cristina Fernández de Kirchner, desde su entorno reavivaron la interna peronista y apuntaron contra Axel Kicillof.

La senadora nacional de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, arremetió contra el gobernador bonaerense por el desdoblamiento de las elecciones provinciales.

“Hubiera sido muy distinto si la provincia de Buenos Aires no hubiera desdoblado”, analizó Fernández Sagasti, de estrecha relación con la exmandataria.

"Esto hubiera sido distinto si PBA no hubiera desdoblado"



Anabel Fernández Sagasti dijo que si no se hubieran dividido las elecciones en la provincia, Cristina Kirchner no hubiera quedado "sola" y criticó: "Va a haber un movimiento de gente que no puede votar a su candidata". pic.twitter.com/wDJQQJlJS9