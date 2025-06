Carrió: “Antes de tener de jefa a Karina Milei me suicido en Mar Chiquita”

La líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, destacó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, aunque expresó su “compasión” por la dos veces presidenta.

“No sé si fui amiga, la he querido y fui la única con la que ella ha hablado. No hubiese querido que termine así, hay que tener respeto por su hijo, por su hija y también silencio, porque es una tragedia, por mucha gente que la ha querido y la quiere”, reflexionó.

🗣️ "Cristina está nerviosa, se ve en los gestos; ella todavía no cayó".



Lilita Carrió, líder de la Coalición Cívica, habló sobre la condena a Cristina Kirchner y afirmó: "Siempre tuve la certeza de que iba a haber justicia".



📍 En #MásPeriodismo con Joaquín Morales Solá. pic.twitter.com/q75txTMIqZ — La Nación Más (@lanacionmas) June 12, 2025

“Yo tuve la certeza de que iba a haber justicia, aunque yo no la vea. Tengo esa fe inquebrantable de que la justicia llega”, prosiguió ‘Lilita’ en declaraciones a LN+.

De todos modos, indicó que “todo el mundo cree que hay república porque hubo justicia en la Corte, como dice el Gobierno, pero en realidad estamos yendo a la oscuridad republicana”.

En otro orden, manifestó que en materia económica “es muy poco serio lo que están haciendo. No me parece serio cómo acumulan reservas largando bonos todos los meses; (el titular del BCRA, Santiago) Bausili se comprometió a comprar reservas y no las compran. Están en plan electoralista”.

También arremetió contra el entorno presidencial, al que tachó de “secta de tarotistas" e interrogó apuntando contra el líder PRO Mauricio Macri: “¿Con qué vamos a terminar? ¿Con una chica que hace tortas, que habla con los perros y que le tira el tarot a quien la va a visitar?”.

💬 "Milei ataca al periodismo serio, igual que lo hacía Cristina".



Lilita Carrió apuntó contra el Presidente por el desprecio hacia las voces críticas y contra Karina Milei.



📺 En #MásPeriodismo pic.twitter.com/d080wpxf9D — La Nación Más (@lanacionmas) June 12, 2025

“¿Yo tengo que subordinarme a la estrategia de esta señora? Y me dicen: ‘armó un partido nacional’. Pero no es una gran cosa, todo se arma. Yo no nací para tener de jefa a Karina Milei, antes de eso, me suicido en Mar Chiquita”, bramó la exlegisladora.

Finalmente, reflexionó: “La pregunta es para los argentinos: ¿por qué siempre elegimos gente a la que sus padres los maltrataron, les pegaron, y ellos se convirtieron en golpeadores? ¿Por qué elegimos a gente que humilla a todos? ¿Por qué el que más malas palabras dice es el que más fama tiene?”.