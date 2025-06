“Estamos en las puertas del fin de la patria, no es un problema electoral”

La senadora provincial peronista, Teresa García, advirtió que “estamos en las puertas del fin de la patria” tras la condena a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al tiempo que hizo foco en el principal objetivo de la oposición.

“Me parece que el desafío del peronismo es encontrar las palabras y acciones adecuadas para que la sociedad entienda las razones de porqué sacaron a Cristina del escenario político. No es una casualidad. Los sectores de poder económico, de la Justicia y los medios tienen una clara intención de que Cristina no sea candidata y no centralice la propuesta política para avanzar con su plan de negocios”, puntualizó la legisladora.

Entrevistada por Página/12, manifestó que “así como lo fue con (José Alfredo) Martínez de Hoz en la dictadura o al principio del gobierno de (Carlos) Menem. El objetivo es el mismo. Es una redistribución de los ingresos del país en favor de determinados grupos de poder”.

“Tal vez, por eso también estuvo el endeudamiento del FMI. Tenemos que saber explicar que hay una intencionalidad de rifar la Nación, que esto no es nuevo esto y que sucedió en los 200 años de nuestra historia, pero esta vez poniendo presa a la principal exponente de la oposición como lo es Cristina, presidenta del Partido Justicialista, creen que están cerca de lograrlo. Tenemos que pensar cómo hacer carne y conciencia en esta sociedad sobre cuáles son las razones por las que estamos en esta situación”, anexó.

Luego puso de relieve que “estamos en un momento de mucho odio y mucho deseo de morbo. Escuchamos expresiones como las de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal con un morbo excepcional, hablando esposas y cosas desagradables”.

“Me dan asco. Asco me da el tuit de Macri y peor asco el de Vidal que todavía tiene que dar algunas respuestas ante la justicia como por ejemplo en la causa por los aportantes truchos. Allí se falsificó la identidad de gente pobre para hacer figurar aportes al PRO de la provincia, y por eso hay una denuncia penal que vamos a seguir”, recordó.

En igual sentido, sostuvo que “quieren el mansillamiento de la figura de CFK, cosa que no van a lograr. Se vuelven a equivocar como con el exilio de Perón, se vuelven a equivocar con eso de que el peronismo no iba a volver y como se equivocaron cuando quisieron ponerle una pistola en la cabeza y dispararle a Cristina”.

Así las cosas, recalcó que es necesaria “una movilización permanente en la calle. Hay que convocar a todos los sectores que piensan parecido, aunque no sean peronistas. Hay conciencia en el sector político de la gravedad de la situación. Creo se quiebra el pacto democrático del 83, creo que nos encontramos con un deseo o voluntad que es terminar con la noción de patria. Lo que siento hoy es que estamos en las puertas del fin de la patria, no es un problema electoral”, sentenció.