El calendario de eSports 2025: los torneos más esperados del año

Es imposible ignorar la energía. En Argentina, los cafés retransmiten los partidos en televisores junto al fútbol. En Seúl, los adolescentes gritan en los PC bangs. En Texas, las entradas se agotan más rápido que para los conciertos. No se trata solo de juegos, es un movimiento global. Millones de espectadores. Millones más jugando. ¿Y la segunda mitad de 2025? Es la guerra. Cinco torneos. Cinco mundos que chocan. ¿Estás listo para ver quién se alza, quién cae y quién se convierte en leyenda? Vamos allí.

BLAST.tv Austin Major 2025 - Counter-Strike 2

Del 3 al 22 de junio. Austin, Texas. Hace calor, hay mucho ruido y las entradas están agotadas. El BLAST.tv Major es el primer Major de CS2 de este año, y llega con fuerza con un premio total de 1,25 millones de dólares. 32 equipos. Doble eliminación. Cada ronda cuenta. Si parpadeás, estás fuera. ¿Las leyendas? FaZe, Vitality, NAVI. Pero no te olvides de 9z, de Argentina: la última vez eliminaron a G2 y la gente enloqueció. Fue tan inesperado como si la bola del jugar Plinko Argentina cayera de repente en la celda más estrecha y con más probabilidades. Hay posibilidades, pero se necesita una sincronización perfecta y un poco de suerte.

Este es el Major en el que CS2 demuestra que no es solo una secuela. Nuevos humos, nuevo ritmo, meta renovada: esto ya no es el Counter-Strike de 2018. ¿Los equipos que se adaptan? Prosperan. ¿Los que no? Se desmoronan. ¿El público? Una locura. Las jugadas más destacadas de este torneo se estudiarán durante años. Un paso en falso, una jugada decisiva, y la historia da un vuelco.

Copa del Mundo de Esports 2025: varios títulos

Tomá todos los juegos de primer nivel. Ponelos en una ciudad. Añadí 30 millones de dólares. Eso es la Esports World Cup. De julio a agosto en Riad, Arabia Saudita. Y no es solo hype, es un monstruo. VALORANT, LoL, Dota 2, CS2, PUBG Mobile, Free Fire, Call of Duty… es como si alguien hubiera hackeado el universo y fusionado todas las finales en un megaevento.

Las cifras son astronómicas. 24 juegos. Premios que eclipsan a los deportes más tradicionales. Solo la etapa de CS2 cuenta con 1,25 millones de dólares. Pero no es solo dinero: los equipos argentinos de Free Fire y CS2 están acaparando los titulares. Los aficionados están llegando en masa. Se están organizando fiestas para ver los partidos por todas partes. No es solo un torneo, es el torneo. Si no lo estás viendo, ¿qué estás haciendo?

Valorant Champions 2025 – VALORANT

París es preciosa en otoño. A menos que estés en el servidor. Entonces es la guerra. Del 12 de septiembre al 5 de octubre, Valorant Champions vuelve con 16 de los mejores del mundo y un premio de 2,25 millones de dólares. Pero olvidate del dinero: esto es una cuestión de orgullo. LOUD de Brasil. DRX de Corea. FNATIC de Europa. La rivalidad es tan intensa que se podría cortar con un Phantom.

VALORANT ha explotado: la audiencia alcanzó un pico de más de 1,6 millones durante el Masters de Tokio. ¿Esta vez? Aún más. Riot nos adelanta cambios en el meta, nuevos agentes, cambios en los mapas… caos. Caos puro, estratégico y brillante. Este evento decidirá quién es el protagonista del próximo año. Bueno, mientras lo esperamos, podés probar suerte en las UEFA Conference League apuestas. El torneo no es tan ruidoso como la Champions League, pero por eso mismo a menudo se producen finales inesperados y cuotas infladas. Una gran oportunidad para aquellos a los que les gusta detectar tendencias ocultas y apostar un poco antes que los demás.

The International 2025 - Dota 2

Del 1 al 14 de septiembre. Hamburgo, Alemania. La catedral del Dota vuelve a abrir sus puertas. Es The International. ¿El premio? Se espera que supere los 40 millones de dólares. Financiado por los jugadores, para los jugadores. Equipos como Team Spirit, PSG.LGD y Liquid ya están clasificados. Todos los demás persiguen fantasmas.

Esto no es solo un torneo, es un mito viviente. TI tiene un ambiente que nada puede igualar. Lo sentís en tus huesos. Las remontadas. Las decepciones. Los momentos que rompen el juego… y tu voz. ¿Y en Argentina? La gente pone el despertador a las 5 de la mañana. Porque si te gusta Dota, no hay otro lugar donde estar.

Campeonato Mundial de League of Legends 2025 - LoL

Una palabra: Worlds. Del 1 al 31 de octubre. Chengdu, China. 5 millones de dólares en juego. Pero eso es algo menor comparado con la presión. T1. JDG. G2. Los dioses de la Grieta. Todos quieren la Summoner’s Cup. ¿El formato? Fase suiza y eliminatorias. Cada partido cuenta. Cada elección, cada prohibición: es cuestión de vida o muerte.

¿El año pasado? 6,4 millones de espectadores vieron la final en directo. ¿Este año? Aún más. Estral Esports estuvo a punto de clasificarse para los playoffs en 2024. Los argentinos lo sintieron. Ahora han vuelto, hambrientos y concentrados. El Mundial es donde todo termina. O donde todo comienza. Depende de lo mucho que lo des.

Torneos que todo fan de los eSports debe ver en 2025

No es opcional. Estos cinco torneos son el alma de los eSports en 2025. Aquí es donde se ponen a prueba los sueños. Donde los novatos se convierten en leyendas. Donde los veteranos escriben su último capítulo. Ya sea gritando frente a una pantalla en Córdoba o entre la multitud en Hamburgo, éste es tu momento. No son solo torneos. Son historia en movimiento. ¿Te los vas a perder? Te arrepentirías por siempre.